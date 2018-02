Una asociación vecinal reclama la retirada del carril bici de Santa Engracia al considerarlo "extremadamente peligroso"

23/02/2018 - 13:27

Ciudadanos dice que el Gobierno local "ha tomado el pelo" y "estafado" a los vecinos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Asociación 'Chamberí se defiende' ha recogido más de 3.000 firmas para que se retire el carril bici de Santa Engracia al considerarlo "extremadamente peligroso" y además, piden que en la Calle Galileo se vuelva a limitar la velocidad a 30 km/h y que se restablezcan las 40 plazas de aparcamiento para residentes.

La portavoz de 'Chamberí Se Defiende', Almudena Díaz, ha explicado este viernes que "se han presentado en la mesa de presupuestos participativos para denunciar esta situación y pedir su revestimiento, y también en el Pleno del Ayuntamiento".

Asimismo, Almudena Díaz ha asegurado que este carril bici "se ha hecho sin consenso de las entidades vecinales del distrito y sin el acuerdo de las asociaciones ciclistas".

"Es un carril tremendamente peligroso donde la integración del ciclista con el conductor genera mucho peligro y lo que aprobamos en esa mesa es hacer un carril integrado con la circulación como ocurre con otras calles de Madrid", ha señalado.

Por último, tras las palabras del delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, que distinguía entre Foros Locales y presupuestos participativos, la portavoz de 'Chamberí se defiende' señala que "parece que los foros locales solo valen cuando son medidas afines al Gobierno y no cuando son demandas vecinales".

VILLACÍS: "AHORA MADRID HA TOMADO EL PELO A LOS VECINOS"

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que se ha reunido con vecinos del distrito durante este viernes, ha afirmado que los vecinos sienten que "el Gobierno Municipal les está tomando el pelo y estafando.".

"Estos vecinos se han reunido para pedir que se revierta esta chapuza de la Calle Galileo, entre otras cosas, y que se supone que hicieron para el verano y sigue aquí", ha explicado Villacís, que también ha señalado que "como parece que las vías democráticas no satisfacen a este Gobierno, los vecinos han utilizado otras herramientas como los Foros Locales".

Asimismo, la portavoz de Ciudadanos ha afirmado que "esto no es una democracia, sino una tomadura de pelo". "Aquí se hacen las cosas que a Ahora Madrid le gustan, y las cosas que son decisiones de los vecinos y que al Ayuntamiento no le gustan no se cumplen", ha explicado.

Por su parte, el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, abordó este asunto en la rueda de prensa de ayer, en la que marcó las diferencias entre los Foros Locales y los presupuestos participativos ante las "confusiones" que habían aparecido en algunos medios.

Soto apuntó que el debate pasó por una de las mesas del Foro Local del distrito, como otros muchos, y que lo que votarán los ciudadanos son las propuestas de los presupuestos participativos, actualmente en fase de presentación. La de apoyo comenzará el 15 de mayo.

También recordó que en la edición pasada se planteó una propuesta similar de retirada de la actuación y que los técnicos municipales rechazaron la propuesta ciudadana al ser una Inversión Financieramente Sostenible (IFS) que, como tal, debe tener al menos una vida útil de cinco años.