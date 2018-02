El ciclo 'Sublimes' programa cuatro conciertos con el rock, blues y soul como protagonistas

23/02/2018 - 13:53

Eli 'Paperboy' Reed, Stone Foundation, Asfalto o Willie Nile, guitarrista de Bruce Springsteen, entre los particiantes

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

El ciclo 'Sublimes', organizado por Escenario Santander, programará este año cuatro conciertos de artistas nacionales e internacionales, entre el 10 de marzo y el 8 de junio, a los que se añadirán algunos nombres más que se confirmarán en próximas semanas. En todos ellos, el gran protagonista será el rock, con derivaciones al blues y el soul.

Entre los protagonistas de esta quinta edición del ciclo figuran Eli 'Paperboy' Reed, Stone Foundation, Asfalto o Willie Nile, guitarrista de Bruce Springsteen.

La nueva edición del ciclo, que cuenta con apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC) y que pretende mostrar propuestas musicales diferentes, ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por la concejala de Cultura, Miriam Díaz, y el gerente de Escenario Santander, Javi Palacios.

Ambos han coincidido en destacar la importancia del apoyo institucional a este tipo de proyectos, que a veces no llegan al gran público. "Son pequeñas joyas, propuestas pequeñas pero de calidad", ha señalado Díaz.

Una de las citas imprescindibles del ciclo es la que protagonizará Eli 'Paperboy' Reed el 8 de junio. El cantante y guitarrista de soul regresa a los escenarios españoles después de protagonizar varios shows espectaculares en Nueva York y Las Vegas, junto a la High & Mighty Brass Band, tal y como ha quedado documentado en su nuevo trabajo.

Desde su puesta en marcha, Sublimes ha destacado por ser una de las señas de identidad de la programación de Escenario Santander. Creadores como Joe Henry, Luna o Lambchop han pasado por las diferentes ediciones a lo largo de estos cinco años.

Las entradas para los conciertos se pueden adquirir en www.escenariosdr.es , Discos Cucos, Tienda Tipo, Manuel Muñoz y Escenario Santander.

PROGRAMACIÓN SUBLIMES 2018

El ciclo comenzará el 10 de marzo con Stone Foundation, representante del sonido Northern Soul de Gran Bretaña y una de las mejores bandas de soul británico en activo.

El siguiente concierto será el 21 de abril y correrá a cargo de Asfalto, una leyenda del rock progresivo nacional, que tendrá como artista invitado a Sherpa, parte vital de Barón Rojo, ahora en solitario junto a Hermes, también ex Barón Rojo.

El 20 de mayo pisará el escenario Willie Nile, descubierto en el Greenwich Village neoyorquino y apoyado por una excelente crítica en el New York Times. Editó su primer disco en 1980 y se embarcó en una gira con The Who. Sus canciones combinan poesía, ingenuidad, honestidad y el rock and roll más clásico.

El 8 de junio será el turno del cantante y guitarrista de soul Eli 'Paperboy' Reed. Aprendió de forma autodidacta a tocar el piano, la armónica y la guitarra. Ha sido cabeza de cartel en los clubs más interesantes de Brooklyn, en Nueva York, con su banda The True Loves.