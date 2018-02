Un 45% de catalanes rechazaría la actual Constitución en un referéndum, según el CEO

23/02/2018 - 14:05

Un 45% de los catalanes votaría 'no' si se volviese a celebrar un referéndum para decidir sobre la Constitución de 1978, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO).

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La encuesta arroja que un 34,8% optaría por el 'sí'; un 3,1% votaría en blanco; un 0,8 nulo; un 6,8 no votaría; y hay otro 6,8% de encuestados indecisos, mientras que un 2,8% no contesta.

Sobre si los encuestados querrían que una Catalunya independiente estuviera en la UE, un 68,4% han contestado que 'sí', un 19,3 'no', un 8,9% no lo sabe y un 3,3 no contesta.

En el mismo supuesto, otra pregunta plantea si querrían que formara parte de la OTAN: un 37,4% ha respondido que estaría a favor, un 43,8 en contra, un 15,4 no lo sabe y un 3,3 no contesta.

El sondeo se ha hecho sobre una muestra de 1.200 personas, tiene un margen de error de +-2,83% y se hizo del 10 al 30 de enero de 2018, cuando las negociaciones entre ERC y JxCat empezaban a flaquear hasta el punto de que el mismo día 30 se aplazó la investidura.