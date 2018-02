Abel Martínez (PSOE): "Como La Rioja no va, no hay oportunidades laborales para los jóvenes y estos se van"

23/02/2018 - 14:10

El secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja, Abel Martínez, considera "alarmante" el descenso en 10 años de trabajadores jóvenes que ha sufrido La Rioja y califica de "trágico" el incremento en 10 años de riojanos que se han ido a vivir al exterior.

LOGROÑO, 23 (EUROPA PRESS)

Estos datos no hacen otra cosa que confirmar que "La Rioja no marcha, aquí ya no hay oportunidades laborales para los jóvenes y como La Rioja no va, los jóvenes riojanos se van".

En La Rioja, según el último informe de Randstad, en los últimos 10 años, se ha perdido el 41,5 por ciento de los empleos para jóvenes menores de 25 años. En el año 2008 se encontraban trabajando 10.600 jóvenes riojanos menores de 25 años y ahora, "apenas hay trabajando 6.200 jóvenes", ha señalado.

Además, La Rioja en el año 2016 tenía la tasa de ocupación de jóvenes más elevada del país, 78,1 por ciento, pero ahora, en el año 2017, "hemos perdido ese puesto, ya somos la cuarta Comunidad y nos superan todas nuestras comunidades vecinas, Euskadi, Aragón y Navarra". Además, mientras en ellas sube la tasa de ocupación, en La Rioja baja hasta el 71,3 por ciento.

Por lo que respecta al éxodo juvenil y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, mientras que en el año 2009 se contabilizaban 9.774 residentes en el extranjero, en la actualidad la cifra asciende a 18.367 personas, es decir, "se ha incrementado en un 87,9% el número de riojanos que viven en el exterior, en su mayoría jóvenes". La Rioja se sitúa, así como la "cuarta comunidad en la que más ha crecido ese éxodo, solo por detrás de Baleares, Cataluña y Navarra".

Para el líder de los jóvenes socialistas riojanos, todo esto demuestra que La Rioja no marcha. "No hay oportunidades laborales para los jóvenes y como La Rioja no va, los jóvenes riojanos se van". Es "alarmante" descenso en 10 años de trabajadores jóvenes que sufre La Rioja y es "trágico" el incremento en 10 años de riojanos que se han ido a vivir al exterior. El PSOE se ha propuesto, en uno de los acuerdos de país que está trabajando, "el rescatar a los jóvenes", ha señalado.

Para Martínez, "hay que romper el muro invisible que sufren los jóvenes". Son ellos los "principales pagadores de la crisis", los jóvenes han visto "reducida su renta mediana en un 20% y el número de jóvenes en riesgo de pobreza escaló hasta alcanzar a uno de cada cuatro de los jóvenes situados en edades entre 16 y 24 años".

En el acuerdo de país lanzado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se aborda la problemática de la "precariedad laboral que sufren los jóvenes en nuestro país", estableciéndose líneas de actuación como "acabar con la figura del eterno becario, la lucha contra la brecha salarial o trabajar en la aplicación de políticas activas de empleo para los colectivos con mayores dificultades".

Para el secretario general de JSR, "los jóvenes riojanos de hoy creen que van a tener un futuro peor que el de sus padres". Este vuelco no puede explicarse sin atender a la dualidad del mercado laboral que "impide el acceso de los jóvenes a un empleo digno y de calidad". Los becarios "son los nuevos esclavos del siglo XXI" y en este sentido entendemos que la figura del becario "debe ser eliminada, con la excepción de los becarios que se enmarcan en los programas universitarios y de formación profesional".

Así, a las generales "incertidumbres" de un mundo en permanente cambio que sufren los jóvenes, se añaden "desempleo juvenil masivo sin prestación de cobertura, precariedad en sus posibles empleos, la obligación de emigrar a otros países en busca de oportunidades laborales ante la falta de expectativas profesionales en su propio país y, en todo caso, inestabilidad laboral".

Para finalizar, Martínez, ha señalado que la oficina de retorno puesta en marcha hace un año por el Gobierno de La Rioja "es un parche". Los socialistas proponemos, como así está registrado en el Parlamento de La Rioja por nuestro grupo, "un plan integral del retorno del talento de la juventud que como consecuencia de la crisis se vieron obligados a marcharse al extranjero".

Además, el secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja ha "condenado la agresión homófoba" ocurrida esta noche en Logroño.