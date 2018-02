Ferraz anuncia una "abstención crítica" en el examen de guindos ante el parlamento europeo

23/02/2018 - 14:18

La dirección del PSOE confirmó este viernes que el sentido de su voto será una "abstención crítica" en el examen en el Parlamento Europeo de la candidatura del todavía ministro de Economía, Luis de Guindos, para ocupar la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE).

"Va ser una abstención crítica", avanzó la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en la rueda de prensa que ofreció en Ferraz, en la que recordó que sólo hay un candidato. La representación de los socialistas españoles emitirá su voto al margen de lo que hagan los socialdemócratas europeos.

Guindos acudirá este lunes a la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara para exponer su candidatura. Posteriormente, los coordinadores de los partidos que participan en la misma votarán al día siguiente el informe sobre el candidato. Esta comisión votará un dictamen al día siguiente, que posteriormente será confirmado por el Pleno del Parlamento Europeo durante la primera mitad de marzo.

El 'examen' del Parlamento Europeo sobre su ingreso en el BCE es previo pero no vinculante para la decisión final, que corresponderá a los líderes de la UE tras la cumbre de los días 22 y 23 de marzo.

El PSOE siempre ha mantenido que Guindos no era el candidato de España, sino un candidato de partido, porque sólo lo eligió el Partido Popular; que tenía un perfil político y no técnico como ellos exigen, y que no es mujer, como también pedían.

