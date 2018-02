Rajoy, Tajani, Cospedal, Santamaría y Feijóo acudirán a València a la cumbre del grupo popular europeo en marzo

23/02/2018 - 14:51

"València va a ser el centro de la política europea", dice González Pons, con "primeros espadas" para pensar "el futuro de la UE"

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

El grupo popular del Parlamento Europeo celebrará los próximos días 7, 8 y 9 de marzo en València una reunión o 'bureau' en la que se analizará la agricultura europea y el futuro de la Europa de las nuevas tecnologías y a la que asistirán "primeros" espadas de la política comunitaria como el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, además de tres comisarios, y también del PP, que estará representado por el presidente, Mariano Rajoy; la secretaria general, María Dolores de Cospedal; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, será la anfitriona.

Del cónclave, al que se prevé asistan unos 120 europarlamentarios y que está pensado como espacio de debate con la participación de empresarios y expertos 'externos' al grupo en la materia -en este caso sobre agricultura y nuevas tecnologías-- saldrá un texto, el "documento de València" como síntesis del debate. Este 'bureau' estaba previsto desde hace dos años y se iba a celebrar el pasado mes de junio pero tuvo que ser aplazado por problemas de agenda de los asistentes, por lo que "no tiene que ver con ninguna candidatura de nada".

Así lo ha explicado el vicepresidente del grupo popular europeo, Esteban González Pons, en un encuentro con los medios en Bruselas, donde ha resaltado la importancia de este encuentro que se celebrará en el Hotel Westin y convertirá a la ciudad del Túria en "centro de la política europea". "Van a ser tres días muy importantes en los que el PP de España y europeo traen a sus primeros espadas para pensar juntos el futuro de la UE", ha recalcado.

No obstante, ha matizado: "Nos reunimos en València, pero no vamos a pensar solo en València; nos reunimos en España, pero no vamos a pensar solo en España, València y España son parte de Europa y de lo que se trata es, desde València, pensar en Europa".

Sobre la presencia en el cónclave de Feijóo, el eurodiputado ha explicado que se trata de "una figura sólida del partido" y es "muy representativo" al haber conseguido varias mayorías absolutas en su comunidad. Por otra parte, respecto a la presencia de representantes europeos en València, ha indicado que acuden a la reunión del grupo pero no hay "contrato de exclusividad", con lo que estos podrían tener reuniones paralelas a nivel institucional si se diera el caso.

La política agraria europea, con la nueva PAC, y la innovación en el futuro de la UE serán los dos temas a tratar durante las jornadas, abordando también su estrecha relación a través de la investigación agrícola y las posibilidades que tienen estos programas de obtener financiación europea en un futuro.

TRES COMISARIOS

Asistirán tres comisarios europeos --Miguel Arias Cañete (Energía), Phil Hogan (Agricultura y Desarrollo Rural) y Carlos Moedas (Innovación)-- así como el CEO de Airbus, Thomas Enders, el experto de la Universidad de Oxford sobre gobernanza en Internet Viktor Mayer, y el profesor Mischa Dohler, director del Centro de Investigación en Telecomunicaciones del King's College londinense. También habrá un grupo de 7 u 8 empresas europeas punteras presentando sus proyectos.

Las intervenciones políticas y de expertos serán en abierto y el comisario de Agricultura, junto al presidente del grupo popular europeo, Manfed Weber, y la presidenta del PPCV visitarán el centro de experimentación agraria de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), que también tendrá un representante en la mesa de debate de los 'populares' sobre agricultura.

La agenda de trabajo se completa, aprovechando las Fallas, con actos para los asistentes como ver una mascletà desde el Ateneo Mercantil, una paella en la Albufera y la visita a la Ciudad del Artista Fallero, donde serán recibidos por el presidente del Gremio de Artistas Falleros.

El grupo popular europeo celebra al año 5 o 6 reuniones como esta fuera de Bruselas y tras la de València habrá otra en Lyon (Francia) sobre ciberseguridad y la lucha contra el terrorismo, y en Múnich (Alemania) en la que se destacará "el valor añadido" que supone ser un ciudadano europeo.