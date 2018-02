El PSPV insta al PPCV a asumir responsabilidad y pedir perdón por "entorpecer y dilatar" la investigación

23/02/2018 - 15:03

La diputada socialista Clara Tirado, que en su día denunció el 'caso Cooperación' por el que volverá a ir a juicio el exconseller de Solidaridad con el PP Rafael Blasco, ha instado este viernes al PPCV presidido por Isabel Bonig a "asumir de una vez por todas sus responsabilidades políticas, pedir perdón a los valencianos y valencianas y a explicarnos por qué durante años no sólo no colaboraron con la justicia, sino que además entorpecieron y dilataron la investigación".

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Tirado en un comunicado después de que este jueves el juzgado que instruye el caso en sus diferentes piezas haya decidido abrir juicio oral contra Blasco y sus ex altos cargos, entre otros, por presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.

Tirado ha pedido al PPCV que asuma "todas sus responsabilidades políticas porque durante años no sólo no colaboraron con la justicia, sino que colaboraron con Blasco para entorpecer y dilatar la investigación" y ha lamentado que "muchos de los que entonces le aplaudían y defendían ahora sigan ocupando puestos de responsabilidad institucionales y en las Corts".

A juicio de la diputada socialista, "los valencianos no podremos cerrar esta etapa hasta que no se devuelva todo el dinero que la trama de corrupción nos robó en nombre de la solidaridad" y ha criticado que "nadie en el PP haya pedido perdón cuando Blasco no actuó nunca como un verso suelto sino que estuvo siempre amparado por su partido"

Para Tirado, "la apertura del juicio oral de dos de las piezas del caso Blasco demuestran que cada vez que el PP pretende enterrar y dar portazo a su etapa más oscura y corrupta, la realidad hace que se den con la puerta en la cara".

"El largo presente judicial que le espera al PP de Camps ha quedado constatado con la apertura de las tramas vinculadas a la fundación matriz de la trama, la fundación 'Hemisferio' y la construcción del hospital de Haití", ha señalado la dirigente socialista tras apuntar que el PPCV "debe entender que no podremos superar esa etapa si no se depuran todas las responsabilidades políticas de quienes no sólo cometieron sino también permitieron que se saquearan millones de euros a los valencianos en nombre de la solidaridad y sin que tengan la decencia de pedirnos perdón por su actuación".

Tirado ha criticado que nadie haya dado "desde hace ocho años ni una disculpa, ni una sola explicación al respecto, pese a que Blasco no actuó nunca como un verso suelto, sino que estuvo siempre amparado y protegido por su partido" y ha lamentado que "en lugar de ello, muchos de los que entonces le aplaudían y defendían ahora sigan ocupando puestos de responsabilidad institucionales, orgánicos y en las Corts pretendiendo hacer como que esto nada tiene que ver con el PPCV".

"Por suerte, y pese a su empeño por ocultarlo, las responsabilidades judiciales se están depurando y la justicia nos da la razón a quienes ya advertimos hace casi una década que el futuro de Blasco sería este", ha concluido, al tiempo que ha cuestionado que además se permita "que los expresidentes Camps y Fabra sigan en sus puestos en el CJC o en el Senado". "Por no hablar de quien durante años defendió a Blasco y ahora pretende incluso ser candidata a la Generalitat", ha deslizado Clara Tirado.