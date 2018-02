Fiscal destaca en la celebración del 28F que "el gran patrimonio andaluz es el Estado de Bienestar"

23/02/2018 - 15:28

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha recordado en el acto conmemorativo del Día de Andalucía celebrado este viernes en Trigueros que "el gran patrimonio de Andalucía es el Estado de Bienestar"; de ahí que "se haya trabajado para mantener los servicios públicos como garantía de igualdad, equidad y calidad".

TRIGUEROS (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, Fiscal ha señalado que el 28 de febrero de 1980, hace ahora 38 años, los andaluces estrenaban autogobierno, y con él se abría una intensa etapa de desarrollo político, económico y social no conocida hasta entonces.

El titular de Medio Ambiente ha recalcado que "desde aquel 28 de febrero se dejó claro que no se iba a construir España sin contar con Andalucía. Y no se hizo desde la confrontación, sino desde los principios de justicia, solidaridad, igualdad y respeto a la pluralidad; de ahí que la lucha de los andaluces no fuera contra nadie, sino a favor de Andalucía y de una España integradora".

José Fiscal ha sostenido que en estos años, "los andaluces han sido protagonistas activos de una transformación sin precedentes; y ha mostrado su satisfacción por formar parte de un Gobierno que antepone los intereses de las personas a cualquier otro interés".

En este sentido ha destacado que la ley de atención a las personas con Discapacidad, la Ley de Servicios Sociales o la Renta Mínima de inserción Social, que entró en vigor el pasado 1 de enero, son tres de los últimos hitos que prueban los avances sociales que se bosquejaron en la reforma del Estatuto de Andalucía aprobado en 2007 y que son ya una realidad.

Por su parte, el delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, ha destacado en la lectura de la Declaración Institucional con motivo del 28F que Andalucía ha aprovechado "su estabilidad para crear riqueza y empleo, pero su crecimiento sigue viéndose lastrado por una financiación injusta".

José Romero ha resaltado que "la mala aplicación" del actual modelo de financiación de las comunidades ha dejado a Andalucía con casi 5.500 millones de euros menos de los que nos correspondía. Y, pese a ello, "hemos seguido cumpliendo de forma estricta y puntual con nuestros compromisos en materia de estabilidad presupuestaria y financiera, hasta el punto de que siete años después vamos a poder salir a los mercados financieros en busca de recursos que mejoren la vida de los ciudadanos".

GALARDONADOS

La Junta de Andalucía ha otorgado sus distinciones provinciales con motivo del 28 de febrero al Patronato Provincial de Turismo de Huelva, a la Organización del Trail 'La Sonrisa de Rafa', a la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Comarca del Andévalo (Apamys, de Valverde del Camino), a Coopinte-Cooperación y Desarrollo de Bonares, a la Mancomunidad de Municipios Beturia.

Asimismo, ha reconocido a Gatitel Ingenieros, al profesor Luís Domingo Delgado, al Taller de Arte La Escalera, de Ayamonte, a la empresaria Manuela Gómez Santana, a la Unidad Asociada del Centro Superior de Investigaciones Científicas-Universidad de Huelva 'Contaminación Atmosférica' del Centro de Investigación en Química Sostenible, a la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la Unidad de Digestivo de los Hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena.