Viernes, 23 de febrero de 2018 11.00 a.m. EST

TRUMP

GOBIERNO - Washington - El presidente, Donald Trump, repasa los temas de actualidad en una rueda de prensa que tiene previsto ofrecer junto al primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, con quien hoy se reúne en la Casa Blanca.

REPUBLICANOS - National Harbor (MD) - La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el gran evento del año para el conservadurismo estadounidense, alcanza hoy su clímax con la participación del presidente Donald Trump.

COREA DEL NORTE SANCIONES - Washington - El presidente Donald Trump anunció hoy la imposición del "mayor conjunto" de sanciones económicas a Corea del Norte, días después del intento fallido de conversaciones entre el vicepresidente, Mike Pence, y una delegación norcoreana en Corea del Sur.

VENEZUELA OEA - Washington - La OEA vota hoy una resolución que emplaza al Gobierno venezolano a cancelar la convocatoria anticipada a elecciones presidenciales el 22 de abril y propone otros comicios "justos, libres y con observación internacional".

SIRIA CONFLICTO - Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU continúa negociando una resolución para establecer una tregua humanitaria en Siria, un texto que varios países quieren votar hoy mismo.

CULTURA ESPIONAJE - Nueva York - El mundo del espionaje, una palabra de moda por estos días en este país, está al alcance de los neoyorquinos curiosos por conocer más detalles de sus misterios al visitar el nuevo museo interactivo dedicado a este viejo oficio.

PUERTO RICO ECONOMÍA - San Juan - Un 81 por ciento de los economistas de la Asociación de Economistas de Puerto Rico piensa que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno de la isla están "mal asesorados en materia económica" a la vez que el 77 por ciento se muestra a favor de una moratoria en el pago de la deuda por cinco años.

PUERTO RICO AVICULTURA - San Juan - El sector avícola en Puerto Rico, que quedó destrozado tras el paso del huracán María, se levanta poco a poco cinco meses después del ciclón, que provocó la muerte de más de un millón de pollos.

HISPANOS PREMIO - Beverly Hills (CA) - La Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC) reconoce hoy al talento latino del cine y la televisión durante la ceremonia de entrega de los premios "Impact", en Beverly Hills (CA).

FLORIDA ARTE - Miami - La artista multidisciplinar Jumana Emil Abboud retrata el presente y evoca el pasado de su Palestina natal en la obra "Out of the Shadows III", que presenta hoy en Miami y en la que combina pintura, vídeo, objetos y textos. Mar Vila.

MÚSICA MEXICANA - Miami - Alejandro Fernández y Los Tigres del Norte aseguraron en entrevista con a Efe que su canción "Para sacarte de mi vida" es una respuesta a las demandas del público en las redes sociales y esperan que represente el primer paso de una fructífera relación entre ambos artistas.

