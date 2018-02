Mijas decide poner el nombre de Regino Hernández a la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

23/02/2018 - 17:44

La corporación municipal de Mijas (Málaga) y numerosos vecinos han recibido este viernes llegada del medallista olímpico, Regino Hernández, que vuelve a su localidad tras ganar el bronce de snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 celebrados en PyeongChang. Así, el Ayuntamiento ha decidido darle su nombre a la Ciudad Deportiva de Las Lagunas.

MIJAS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, le ha recibido junto al resto de miembros del equipo de gobierno en la Alcaldía donde ha firmado en el libro de honor. Tras regalarle la bandera mijeña, Hernández se ha asomado al balcón del Consistorio para saludar a sus vecinos.

"Desde la visita de la reina Doña Sofía no se producía la apertura oficial del balcón del Ayuntamiento para saludar. Eso significa la importancia que para nosotros adquiere este momento", ha señalado Maldonado.

Asimismo, ha apuntado que "Mijas ha hecho historia y la ha hecho gracias a un joven de Las Lagunas que desde pequeñito estuvo montado en una tabla de Snowboard y que unos años después revolucionaba a todo Mijas dejando el nombre de nuestro pueblo en lo más alto del deporte español".

A continuación, Hernández, acompañado de su familia, ha sido reconocido oficialmente en un acto, celebrado en el salón del plenos del Ayuntamiento de Mijas donde, entre otros momentos importantes, ha podido visualizar un vídeo con las imágenes de la prueba que realizó hace tan solo unos días y con declaraciones de su padre.

"Me siento muy emocionado. Es increíble llegar a casa, que me hagan este recibimiento y que me reconozcan el trabajo de tantos años. La medalla que conseguí no es solo mía, sino también de todos los que me han apoyado, especialmente en las malas rachas, y los que me han animado a seguir adelante para conseguir un sueño que, finalmente, he cumplido", ha apuntado el medallista olímpico.

Por su parte, la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, ha destacado que "Regino es un ejemplo en valores y un deportista humilde y sencillo, a pesar de haber llegado a lo más alto". "Me quedo con el mensaje que le ha dado a los niños que hoy se agolpaban a la puerta del Ayuntamiento para recibirle. Les ha dicho que imposible solo es una opinión", ha manifestado.

El alcalde ha anunciado en el acto que la corporación municipal ha decidido renombrar la Ciudad Deportiva de Las Lagunas como Ciudad Deportiva Regino Hernández Martín y ha manifestado la intención de nombrarlo Hijo Adoptivo de Mijas. Hernández nació en Ceuta y con un año de vida se trasladó a vivir a Mijas junto a su familia.

Después del oro conseguido por Francisco Fernández Ochoa en Sapporo 1972, y el bronce de su hermana Blanca 20 años después en Albertville, España no conseguía un galardón de estas características hasta ahora.