El Pleno de Málaga censura "la actitud frentista" del equipo de gobierno del PP con el metro al Civil

23/02/2018 - 17:43

Sale adelante mostrar la disconformidad con los acuerdos de la junta de gobierno sobre anular el proyecto de construcción de este tramo

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha censurado, con los votos en contra del PP, "la actitud frentista del equipo de gobierno" en relación con el proyecto del metro al Hospital Civil y conmina a los miembros de la junta de gobierno local "a adoptar una posición colaboradora para trabajar por los intereses de los malagueños" en esta obra civil.

Donde sí ha habido consenso es con un punto de la moción socialista en el que se insta a la Consejería de Fomento a reactivar a la mayor brevedad posible las obras del metro en el tramo Renfe-Guadalmedina.

Asimismo, ha salido adelante, pero con los votos en contra del equipo de gobierno del PP, el que el Pleno muestre su disconformidad a los acuerdos adoptados en la junta de gobierno local del 9 de febrero en la que, entre otros, se anulaba el proyecto de construcción del metro al Civil; y el facilitar cuantos trámites sean necesarios para que esta prolongación de línea en su tramo norte se pueda llevar "a la mayor brevedad posible".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha recordado que en varias ocasiones "se ha manifestado en el pleno la soledad del PP al impedir llegar el metro al Civil", añadiendo que lo que se pone de manifiesto "es que el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, en el ocaso de su carrera, es un gran tapón para los proyectos de la ciudad".

"Tanto es así --ha continuado-- que lo que hace es amputar el metro para que no llegue a la zona norte". También ha criticado que De la Torre no cumple lo que firma al no respetar los acuerdos del protocolo de 2013. "Usted --al alcalde-- confronta con la Junta y va de víctima", ha criticado.

A juicio de Pérez, "negarse al metro es un error", recordando que los países del entorno lo tienen: "Usted está obcecado en ir contra lo que firmó y contra el progreso y desarrollo de Málaga", ha advertido el portavoz municipal del PSOE. Asimismo, ha incidido en que la mayoría de los concejales del pleno, "frente a la soledad el PP, le ha dicho que cumpla lo que firmó".

"De la Torre está enfrascado en la pelea permanente con la Junta y se siente cómodo y el metro llegará a la zona norte cuando De la Torre deje de ser alcalde", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha rechazado que el equipo de gobierno tenga una actitud frentista y ha incidido en que "saben hasta qué punto el gobierno local colabora", poniendo la firma del protocolo de 2013 como "un ejemplo más"; además de las "viviendas que hacemos, que no hace la Junta".

Eso sí, ha vuelto a reiterar que el protocolo tiene dos puntos no cumplidos, en referencia a que se efectuara la adenda antes de apertura del metro o el acuerdo vecinal: "Nosotros hemos intentado el acuerdo vecinal; la Junta estuvo y dejó de estar", ha dicho.

En este punto, ha recordado las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que "no se podía hacer sin acuerdo vecinal" y también las del consejero de Fomento, Felipe López. "Es verdad que hay una voluntad del pleno que tratamos de respetar, pero está la responsabilidad de gobernar y están los vecinos, y también la afectación al transporte público de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT)".

Se ha referido, además, a los flujos que puede generar el nuevo hospital, para lo que ha reclamado un metro, no un tranvía, y también a los acuerdos de la junta de gobierno local, insistiendo en que "el proyecto tal y como está crea problemas movilidad, de accesibilidad... ¿Subsanables? Podría serlo, y nosotros lo hemos planteado en términos de nuestra obligación y no es frentista, colaboramos...", ha afirmado. Eso sí, también ha dejado claro que lo importante es que termine "la parálisis de las obras de Vialia a Guadalmedina".

Por su parte, la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ha pedido al PSOE y a los otros grupos "que dejen de liar con el tema del metro", recordando que cuando se declara de interés metropolitano "la obra no necesita licencia municipal", por lo que "este Ayuntamiento no puede impedir que la Junta lo haga".

A juicio de Maeso, "como la presidenta de la Junta sabe que va en contra de los intereses de la ciudad quiere una complicidad con el Ayuntamiento y eso es lo que buscan a través de ustedes". Además, ha defendido que "lo que la junta de gobierno local aprobó es una actuación responsable que se tuvo que tomar ante un proyecto que, a juicio de técnicos e informes, no cumple con la legalidad y velamos por los intereses de la ciudad".

"CUMPLIR LO FIRMADO"

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha dejado clara la posición de su grupo en cuanto al metro del que ha dicho "no hubiéramos aprobado el modelo", lamentando "la mala gestión" sobre el mismo, pero recordando a De la Torre "que lo firmó y hay que cumplirlo, porque tenemos un desastre de movilidad con las obras".

"Apoyamos la moción por responsabilidad y porque los ciudadanos están hasta la coronilla de lo que ocurre en la ciudad con el metro", ha lamentado, al tiempo que ha ironizado con el reciente viaje del alcalde a Bruselas señalado que podía haber probado el tranvía "para ver si se le quitan los miedos".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ha insistido en que la formación naranja aboga por la "negociación política", y ha pedido que se manden "mensajes de seriedad". En este punto, ha recordado que también Cs ha pedido, a cambio del metro, "infraestructuras y más equipamiento al distrito".

Asimismo, ha pedido que ambas administraciones "se dejen de tirar trastos a la cabeza" y que "se den soluciones, que para eso nos pagan", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que sobre el metro ya se ha pronunciado el pleno de forma reciente y por mayoría, instando a que se cumpla con lo pactado. Ha dicho también que los incumplimientos "podría poner en peligro las arcas municipales con indemnizaciones millonarias", al tiempo que ha advertido a De la Torre que "no pude poner en riesgo al final de su mandato el bolsillo de los malagueños".