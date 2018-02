El Pleno de Málaga vuelve a respaldar el proyecto del futuro hotel del puerto

23/02/2018 - 18:19

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a refrendar, con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos y en contra de Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito, el respaldo al proyecto del futuro hotel del puerto, que se ubicará en el dique de levante.

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

De la moción del Ciudadanos, que se ha debatido con otra de Málaga para la Gente que era opuesta a la de la formación naranja, también ha sido aprobado el instar al Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento a agilizar en el marco de la legalidad los trámites pendientes en este proyecto.

Por su parte, de la iniciativa de Málaga para la Gente ha salido adelante, que en caso de que se continúe con el proyecto se garantice mayor transparencia, información y participación; además de que establezcan garantías extraordinarias a los promotores en caso de daños y perjuicios ocasionados por la ejecución inadecuada del proyecto.

Asimismo, ha sido rechazado que el equipo de gobierno del PP y la Autoridad Portuaria estudie la recomendación de Icomos que ha realizado, y en la que proponía que se renunciara al proyecto por considerar su impacto "irreversible", por lo tampoco no ha salido adelante el que se rechace este futuro proyecto.

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha aclarado que es "conveniente recalcar tras los últimos acontecimientos" el apoyo al futuro hotel del puerto, que es un proyecto "positivo" y ha lamentado que se ha instalado "un mantra tramposo de quien apoyamos tenemos interés económico o personal".

"Ciudadanos lo apoya por que es bueno para Málaga", enumerando lo que, a su juicio, son beneficios que traerá este proyecto, como contribuir a ser puerto base de cruceros o generar marca de Málaga, entre otros. Ha recordado, asimismo, que la mayoría de los concejales están a favor del proyecto, por lo que ha pedido que "se dejen de sembrar dudas". "No hay que perder oportunidades como en el pasado", ha advertido.

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha dicho que "a pesar del apoyo de las instituciones y de la mayoría del pleno, lo cierto es que cada vez se quedan más solos en el debate social".

"El debate no es hotel sí o no, es dónde se ubica", ha recordado y ha dicho que el lugar no es el más apropiado, recordando también las recomendaciones de Icomos. Por último, le ha dicho al regidor, Francisco de la Torre, que "no pase a la historia como el alcalde que apagó La Farola".

El concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, ha mostrado el apoyo del equipo de gobierno y de otros colectivos al proyecto. "Se dará con todas las garantías jurídicas y medioambientales de instituciones", ha afirmado, insistiendo que es "cuestión de legalidad jurídica de este proyecto, no de si me gusta o no me gusta".

"Tenemos un debate político que ya ha sido claro y manifiesto", ha agregado Pomares, al tiempo que ha incidido, sobre el informe de Icomos, que se escuchará y tendrá en cuenta: "Icomos hace buenos informes pero una cosa es impacto y otra la reforma de un BIC".

Por su parte, el concejal del PSOE ha pedido "respeto" con lo que cada uno piense y ser responsables. En este punto, ha mostrado la postura del PSOE, que "hemos defendido desde el primer minuto y la seguimos manteniendo".

Al respecto, ha dicho apoyar la moción de Ciudadanos y "que se pueda seguir adelante con ese proyecto", pero dejando claro que tiene que ser "con todas las garantías jurídicas legales y de viabilidad económica", que ha dicho que es "de oportunidad" para la ciudad.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha agradecido el informe realizado por Icomos, que "no se merece los calificativos que ha tenido". "Nosotros entendemos que el edificio vulnera cualquier protección del paisaje", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que es un proyecto "hecho desde muy arriba y muy alejado de la realidad y de la ciudad". Por último, también ha lamentado el "daño" que se le haría a la farola.

Por su parte, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, ha rechazado la construcción del hotel en el dique de levante y ha dicho que esto sería "irreversible: Málaga no debe consentir que esto suceda", ha concluido.