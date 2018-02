La UCO aprueba el Plan de Estabilización y Consolidación de Empleo Temporal del PAS

23/02/2018 - 19:11

El órgano de gobierno de la UCO ha recibido la visita del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano

CÓRDOBA, 23 (EUROPA PRESS)

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado este viernes, en sesión ordinaria, el Plan de Estabilización y Consolidación de Empleo Temporal del Personal de Administración y Servicios (PAS) con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad de este colectivo, documento que recoge la aprobación de 37 plazas a consolidar para el PAS Funcionario y 23 para el PAS laboral que serán objeto de publicación en la oferta de empleo público de 2018.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, el plan aprobado se encuadra dentro de la voluntad de los poderes públicos de tender a la consolidación de empleo y reducir la temporalidad debido a la incidencia negativa que ello produce no solo en la prestación del servicio público, sino también en la vida personal, profesional y familiar de los afectados.

Dicha voluntad se ha traducido en distintas directivas y en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que establecen la posibilidad de disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal de hasta el 90 por ciento de las plazas, que estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas temporal e ininterrumpidamente en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016 en determinados sectores de actividad (Educación, Sanidad y Justicia).

En este contexto, el documento aprobado es fruto del acuerdo entre la Universidad de Córdoba y las secciones sindicales de CCOO, CSIF y UGT para reducir en la UCO la tasa de temporalidad al ocho por ciento del total de los efectivos, lo que se traduce en que en los próximos años el máximo de plazas a convertir en fijas es el 90 por ciento de las ocupadas de forma interina.

En la Universidad de Córdoba, la situación actual de temporalidad supera el 24 por ciento en el colectivo del PAS funcionario, en las escalas de puestos base y el 20 por ciento, en PAS Laboral en categorías base de Técnico Auxiliar. En ambos casos, se supera el ocho por ciento de reducción de temporalidad marcado como objetivo del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Todos ellos se encuadran en puestos estructurales, vacantes, dotados presupuestariamente y que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo de la UCO, lo que garantiza los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a los que obliga la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

En relación al Personal Docente e Investigador, el consejo ha sido informado de la finalización de las convocatorias de profesorado contratado, al quedar resueltas la totalidad de sus plazas y ha aprobado la modificación de los reglamentos para el ingreso de profesorado contratado doctor y profesorado contratado no estable, diversas adaptaciones de contrato y las hojas de ruta para diversos cambios de adscripción de profesorado.

VISITA DEL CONSEJERO

En el transcurso de la sesión, el órgano de gobierno de la Universidad de Córdoba ha recibido de manera excepcional la visita del Consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, con motivo de su participación en el II Congreso de Emprendimiento Universitario que se celebra en el Rectorado.

En su encuentro con integrantes del Consejo de Gobierno de la UCO, Ramírez de Arellano ha repasado los temas sobre los que trabaja actualmente su Consejería en materia de Universidad.

OTROS ACUERDOS

En materia de planificación y organización académica, el consejo ha aprobado la oferta de optatividad, adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento límite de plazas por traslado de expediente y la concesión de 'venia docendi' para profesorado 'Sagrado Corazón', todo ello para el curso 2018/19. Igualmente ha sido aprobada la modificación de los planes de estudio de los grados en Gestión Cultural, Medicina y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

En el apartado de Formación Permanente el consejo ha aprobado los títulos propios de Manejo del riesgo cardiovascular y gestión de unidades de riesgo y de Experto en recreación de fondos subacuáticos 3D (dos niveles).

En el ámbito de Relaciones Internacionales, se han aprobado las bases reguladoras para los programas de Lectorados de la Universidad de Córdoba y para la concesión de becas a alumnado extranjero para estudios de posgrado en la UCO. También en este apartado el Consejo ha aprobado la convocatoria de cuatro plazas semestrales de Lectorado de español en el Sandong Foreign Language College durante el curso 2018-19. El plazo de admisión de solicitudes permanecerá abierto desde el 26 de febrero al 16 de marzo.

Dentro del capítulo de Formación del Profesorado e Innovación Docente el Consejo ha aprobado los cursos Excel-16 (nivel intermedio) y Formación Docente: Proyectos de Innovación Docente competitivos, ambos en el marco del Plan Plurianual de Formación del Profesorado.

En Asuntos Económicos, el Consejo ha aprobado la incorporación de la UNED como miembro de la Agrupación SIGMA AIE y la ampliación de capital social de ésta. También en este apartado ha quedado aprobado el convenio de colaboración para la creación de la Empresa de Base Tecnológica Fomentada 'Technological Applications for Improvement of the Quality and Safety (Tafiqs) in Food'.

En el apartado normativo se ha aprobado el reglamento del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban de la Universidad de Córdoba, hasta ahora regulado como Cátedra de proyección universitaria. Por último, el Consejo ha sustanciado diversos recursos y aprobado o ratificado un conjunto de convenios.