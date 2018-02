CCOO señala que 76 trabajadores esperan "desde hace un año" la resolución sobre su paso a servicios adaptados

23/02/2018 - 19:49

CCOO ha criticado que el Ayuntamiento de Sevilla "no cumple de nuevo" con el convenio colectivo y ha lamentado que 76 empleados pasaron por el Tribunal Médico del consistorio hace "más de un año y aún no han tenido respuesta en forma de resolución de si se les ha concedido o no pasar a un puesto adaptado".

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Asimismo, el sindicado ha recordado que convocó esta semana una asamblea a las puertas del área de recursos humanos para que "el Ayuntamiento cumpla con los trabajadores que han solicitado su pase a la situación de Servicios Adaptados", tal como recoge en el artículo 81 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento.

Además, CCOO ha apuntado que el citado artículo recoge que, bien por la edad (a partir de 55 años), o por enfermedad o incapacidad para desarrollar las funciones en los puestos que viene desarrollando el trabajador, puede pasar a la situación de servicios adaptados a otras funciones distintas en otros servicios si fuese necesario.

En este sentido, ha señalado que son unos 76 empleados los que pasaron por el Tribunal Médico del Ayuntamiento "hace ya más de un año y aún no han tenido respuesta en forma de resolución de si se les ha concedido o no este derecho recogido en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento".

Igualmente, CCOO ha sostenido que, en la mayoría de los casos, "son trabajadores con muchos años en el Ayuntamiento y con alguna dificultad física o incapacidad, pero en ningún caso para pasar a una invalidez sino que aún puedan ser útiles para los servicios por su experiencia y por el trabajo realizado".

Asimismo, el sindicato ha argumentado que el Ayuntamiento "con cerca de 800 vacantes en la plantilla" no está como "para prescindir de estos trabajadores que en muchos caso se ven obligados a darse de baja por no poder desarrollar los trabajos y tareas propios de su puesto que son fundamentalmente de oficios como limpieza, parques y jardines, entre otros".

También ha apostillado que por parte del consistorio no se les ha dado "argumento o explicaciones" sobre por qué no se cumple el artículo 81 del Convenio Colectivo que "contempla que el Ayuntamiento dispondrá de un catálogo de servicios adaptados que se actualizará periódicamente, con todos los puestos en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento susceptibles de ser ocupados por servicios adaptados".

Finalmente, CCOO ha solicitado al alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, que se implique y dé una solución "como máximo responsable de todos los empleados públicos".