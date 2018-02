Rajoy adelanta que el sustituto de guindos tendrá "capacidad de trabajo, ilusión" y conocerá la materia

23/02/2018 - 20:03

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó este viernes que el sustituto de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tendrá "capacidad de trabajo, ilusión" y conocimientos en los temas de su negociado.

Rajoy se pronunció en estos términos en rueda de prensa en Bruselas tras la reunión informal a 27 de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea, donde evitó adelantar la fecha en la que cesará a Guindos y nombrará un nuevo ministro de Economía.

"No voy a dar fechas en este momento", sentenció el jefe del Ejecutivo, que no tuvo reparos a la hora de indicar que será un "requisito fundamental" que quien ocupe esta cartera ministerial "conozca el tema, se lo sepa, y no tenga que estudiarse los asuntos que se va a encontrar encima de la mesa".

En palabras de Rajoy, la "capacidad de trabajo y la ilusión" serán dos parámetros que guiarán su elección. No dio más pistas porque "el ministro de Economía oficialmente no es el vicepresidente del Banco Central Europeo" y el nuevo nombramiento será en "próximas fechas".

Dicho esto, incidió en que "lo más relevante" de la marcha de Guindos al BCE es "el reconocimiento que supone de su actuación aquí (en Bruselas) y en España" y destacó el papel que ha jugado en la valoración que la UE hace ahora de la recuperación económica española.

Preguntado por si teme que Guindos sea criticado el lunes en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, en el marco del proceso para ser vicepresidente del BCE, respondió que "no hay ninguna norma escrita ni tiene ningún sentido que se critique a una persona por haberse dedicado a la actividad política".

Reseñó, asimismo, que "tampoco es hombre con actividad partidaria" y advirtió de que "no conduce a nada positivo el hecho de que una persona por haber sido político ya no pueda asumir ninguna otra responsabilidad". "Está absolutamente capacitado", remachó Rajoy.

