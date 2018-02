Sanz: "El PP de Jerez acaba de elegir al próximo alcalde de la ciudad, Antonio Saldaña"

23/02/2018 - 22:40

Saldaña: "Es un orgullo y una gran responsabilidad y soy uno más de los 215.000 jerezanos con la ilusión de poner a la ciudad en lo más alto"

CÁDIZ, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha afirmado que "el PP de Jerez acaba de elegir al próximo alcalde de la ciudad, Antonio Saldaña, una persona que está en la política para servir y que ha demostrado su valía por lo que es un valor seguro y el líder que necesita Jerez".

Sanz ha presidido el comité ejecutivo del PP de Jerez donde se ha designado a Antonio Saldaña como candidato de los 'populares' jerezanos a la alcaldía de la ciudad para la elecciones municipales de 2019, según ha informado el PP en un comunicado.

El presidente provincial ha respetado la decisión de María José García Pelayo de no volver a presentarse como candidata y ha destacado su "compromiso más allá del interés personal, a sabiendas de que hay encuestas que le dan al partido la máxima confianza de los jerezanos".

Sanz ha considerado que "la provincia gana a una excepcional diputada que ahora se comprometerá con Cádiz", resaltando esta transición "que se hace desde la unión y la fuerza de un partido sólido, no como otros, en el que prevalece el drama y la ruptura".

Asimismo, el presidente del PP de Cádiz ha resaltado que "Antonio Saldaña es un gobernante preparado, que da un paso al frente asumiendo el liderazgo que necesita la ciudad, con un profundo conocimiento de Jerez y de su vida municipal y con un espíritu creativo e innovador, muy valorado hoy día en la política".

Por su parte, el nuevo candidato a la alcaldía de Jerez, Antonio Saldaña, ha agradecido la confianza dada por Sanz y García Pelayo y ha valorado que "nuestra fortaleza es la unidad que ha forjado María José". "Somos una roca y un partido de gobierno que dejó un buen sabor de boca y fruto de ellos son las actuales encuestas que nos dan mejores resultados que en 2015", ha añadido.

Saldaña se ha marcado como objetivo devolver la ilusión a Jerez y, por ello, ha indicado que "tenemos que movilizar el voto útil que en esta ciudad tiene como única alternativa, ante la parálisis actual, el Partido Popular". "Soy uno más de los 215.000 jerezanos con la ilusión de poner a Jerez en lo más alto y me duele que no esté donde se merece", ha lamentado.

Por último, Saldaña ha calificado de "pesadilla" lo que actualmente vive la ciudad con el gobierno socialista de Mamen Sánchez "y más después de lo que nos costó sacarla del pozo", por lo que se marca como reto "que Jerez sea tratada como capital".

Por su parte, Maaría José García Pelayo ha calificado a Saldaña como "una persona ambiciosa con Jerez", que "le va a dar el vuelco que necesita y espera", al tiempo que ha resaltado que "es una persona serena, muy positiva y que conoce muy bien la ciudad y el Ayuntamiento y eso es una garantía para todos".

Así, ha indicado que "lo importante no son las personas sino Jerez y la ciudad necesita que gobierne el PP. Necesitamos un gobierno incansable y no cansable y estoy convencida de que no va a decepcionar a nadie ni como persona ni como político".