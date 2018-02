El Parlamento andaluz celebra este sábado la jornada de puertas abiertas con motivo del 28F

24/02/2018 - 5:53

El Parlamento de Andalucía celebrará este sábado la tradicional Jornada de Puertas Abiertas con motivo del 28F, Día de Andalucía, que permitirá, a través de una visita guiada, conocer de primera mano la historia de la sede de esta institución, el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, así como la actividad parlamentaria que se desarrolla desde su constitución en el año 1982.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, recibirá y acompañará al primer grupo que realizará el recorrido, que en esta ocasión estará formado por bomberos de Proemaid, organización de salvamento y rescate en el mar de Lesbos y frente a las costas de Libia, que en tres meses se enfrentan a un juicio en Grecia por participar en acciones humanitarias.

Las puertas permanecerán abiertas desde las 11,00 a las 19,00 horas y en el recorrido guiado se incluirán paradas, entre otros espacios, en los jardines exteriores del Hospital de las Cinco Llagas, y los patios (el del Recibimiento, que alberga el busto de Blas Infante; el del Cardenal, donde se recuerda a Plácido Fernández-Viagas), además del Salón de Usos Múltiples, el Salón de Pasos Perdidos y la Biblioteca --antiguas salas de enfermos--, y el Salón de Plenos, antigua Iglesia del hospital.

La jornada, en la que cada año se dan cita miles de andaluces, estará amenizada por música en directo que sonará de forma simultánea en el Patio del Recibimiento, en el Salón de Plenos, junto a la galería de Pasos Perdidos, y en los jardines exteriores del Parlamento de Andalucía.

En cada uno de los puntos se ha planificado un repertorio artístico de distintos periodos históricos que será interpretado con diferentes instrumentos musicales: violonchelo, flauta travesera, arpa, viola, laúd, santur, zanfoña y baglama, y guitarra española. Para amenizar la espera en los Jardines exteriores se ubicarán artistas interpretando música flamenca.

Este año se ha implementado red Wifi durante el recorrido y los visitantes podrán acceder a diferentes enlaces de la Guía de lectura fácil del Parlamento y de la guía de lenguaje de signos, así como a una aplicación de realidad aumentada o RA, que permite visualizar un conjunto de puntos geolocalizados en la sede y acceder a determinado contenido digital y a diferentes recursos audiovisuales, a través de códigos QR que estarán señalizados en varios puntos de la sede institucional.

Además, la Biblioteca del Parlamento de Andalucía se suma por tercer año consecutivo a la celebración del 28 de febrero, con un nuevo tablero de Pinterest, este año dedicado a los símbolos de la comunidad.

Asimismo, antes de concluir el recorrido, los visitantes podrán visitar la exposición fotográfica 'Parlamento de Andalucía: Historia y rehabilitación de un icono de nuestro patrimonio', con más de sesenta imágenes que muestran la historia y la evolución del Antiguo Hospital de las Cinco Llagas hasta convertirse en la actual sede del Parlamento de Andalucía. La mayoría de las imágenes reproducidas muestran las obras de rehabilitación del edificio desde 1987 hasta 1992 y nunca antes han sido expuestas al público. El resto de las imágenes han sido cedidas por la Diputación Provincial de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad de Sevilla, el Hospital del Pozo Santo y de la colección particular del Duque de Segorbe.

A las 11,00 horas de este sábado, Juan Pablo Durán abrirá las puertas del Parlamento de Andalucía y dará la bienvenida al primer grupo de visitantes, que en esta ocasión son representantes de Proemaid (Professional Emergency Aid), organización de salvamento y rescate en el mar de Lesbos y frente a las costas de Libia, que se enfrentan a un juicio en tres meses en Grecia por participar en acciones humanitarias y que ahora están desarrollando el proyecto #maydayterraneo.

Según un nota del Parlamento, acudirán junto a representantes de la Asociación de Ayuda Humanitaria al Refugiado No Borders, que trabaja en el proyecto 'Siguiendo tus huellas', de ayuda humanitaria y atención en las fronteras en Grecia y Serbia; y con miembros de Rowing Together, que presta atención médica a los refugiados en Tesalónica, Grecia y Lesbos a través del proyecto Medical response to refugees.

No es la primera vez que Proemaid acude al Parlamento andaluz para recordar miles de personas se juegan la vida en el mar para llegar a la costa europea. Esta asociación sin ánimo de lucro nació en el Parque de Bomberos de Mairena del Aljarafe (Sevilla) para tratar de dar respuesta a la catástrofe humanitaria.

Son un equipo español de profesionales de las emergencias que desde 2015 salva vidas ayudando de forma voluntaria y en un 90% esta plataforma está compuesta por bomberos que reparten su tiempo entre su trabajo y la solidaridad. Y precisamente por participar en acciones humanitarias en la isla de Lesbos en enero de 2016, algunos se enfrentan a un juicio en el país heleno el próximo 7 de mayo por un presunto delito de tráfico de personas en grado de tentativa.

ACTIVIDAD EN PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer mejor la actividad en el Parlamento, y de los 109 diputados y diputadas que lo componen, desde que el 21 de junio de 1982, en el Real Alcázar de Sevilla, tuvo lugar su constitución. La sede actual, el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, es un inmueble que tiene más de 450 años de vida, se construyó y proyectó para ser un hospital y como tal funcionó durante 413 años, desde su inauguración en 1559 hasta el año 1972. Luego pasó por un período de abandono, que se prolongó durante más de 10 años, hasta que se procedió a la rehabilitación y remodelación para abrir nuevamente sus puertas en 1992 como sede del Parlamento de Andalucía.

Dentro de los actos programados, el 28 de febrero se celebrará el Pleno institucional convocado con motivo del Día de Andalucía. Posteriormente, las autoridades se desplazarán al acto organizado en el Teatro de la Maestranza para la entrega de las Medallas de Andalucía.