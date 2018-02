Diputados socialistas empiezan a desesperarse por la "falta de iniciativa" del psoe

24/02/2018 - 11:40

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La situación en el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso es cada vez más tensa y algunos diputados, afines y no a la dirección, manifiestan sus diferencias con la política fijada por la Ejecutiva que encabeza Pedro Sánchez.

Diputados socialistas de distintas federaciones con los que ha contactado Servimedia coinciden en denunciar que hay "falta de iniciativa" desde la dirección y que no están marcando su posición como oposición y alternativa al PP de la que tanto habla Sánchez.

Aseguran muchos que, por ejemplo esta semana, "nos ha comido todo el terreno" Podemos con las iniciativas contra la brecha salarial y en defensa del colectivo LGTB, porque son dos campos en los que la posición del PSOE ha quedado en segundo lugar por no decir que "desaparecido".

A esto suman las críticas ya reiteradas que se hacían en silencio, pero que cada vez son más públicas, sobre como afronta la dirección socialista las sesiones de control al Gobierno.

Según las fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, ya hay miembros de la dirección socialista que están pensando en "dar una vuelta" a la situación porque consideran que el Gobierno "se va de rositas" y no ejercen de oposición. Además, consideran que el papel de 'líder de la oposición' lo está ejerciendo Ciudadanos pese a que es el socio del Gobierno.

Diputados socialistas criticaron que el PSOE optó por centrar el control en la ciencia justo la semana en la que Luis de Guindos, todavía ministro de Economía y encargado de esta materia, ha sido elegido para la vicepresidencia del Banco Central Europeo sin el apoyo de los socialistas. "Han hecho el lila en la sesión de control", indicaban algunas fuentes, que indicaron que no acertaron con las "preguntas e intervenciones flojas" sobre ciencia contra Guindos. Tras la sesión de este miércoles, el sentir entre diputados socialistas era que, para lo que han visto, "se podían haber quedado en casa".

REVANCHA

Al margen de las diferencias en la sesión de control, diputados socialistas critican que no se está "dando juego" ni "contando" con diputados que no se mostraron abiertamente a favor de Pedro Sánchez en las pasadas primarias de mayo.

Denuncian algunos que se está "desaprovechando" a muchos diputados que son expertos en algunas materias porque sólo se deja que intervengan tanto en Pleno como en las comisiones destacadas a los próximos a Ferraz. De ahí que cada vez cunda más la sensación de que hay "revancha" y de que "esta legislatura es agónica e improductiva".

Por otra parte, también evidencian varios diputados que el grupo parlamentario "no pinta nada" y que "no hay autonomía" porque "todo se decide en Ferraz", pese a que en la dirección parlamentaria está la vicesecretaria general y 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra.

En la reunión de este martes, la exportavoz parlamentaria Soraya Rodríguez pidió explicaciones por el no apoyo de Ferraz a la candidatura de Elena Valenciano a la portavoz Margarita Robles. Pese a que junto a ella estaba Lastra, la 'dos del partido' no intervino en la reunión cuando Robles se limitó a decirle a Rodríguez que trasladaría a la Ejecutiva su posición, pero que desconocía el tema porque no le compete. No obstante, Robles, por su condición de portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, orgánicamente también lo es de los parlamentarios socialistas en el Senado y en el Parlamento Europeo.

Algunos entendieron esto como una evidencia de que "importa poco" el grupo y menos lo que digan algunos diputados, como el caso de Rodríguez que ha sido crítica con Sánchez. así como que todo lo deciden "unos en Ferraz" y que no se hace nada sin su consentimiento.

(SERVIMEDIA)

24-FEB-18

MML/gja/man