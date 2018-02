De la Torre dice que ha madurado "bastante" su reflexión pero no tiene una decisión tomada sobre la candidatura

24/02/2018 - 12:12

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este sábado que ha "madurado bastante" su reflexión, pero aún no tiene una decisión tomada sobre si será o no candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019.

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

De la Torre, que ha participado en Málaga en un acto junto al presidente de los 'populares' malagueños, Elías Bendodo, ha incidido en que aún no ha tomado una decisión, recordando que aún quedan pocos días dentro del plazo del mes de febrero que se dio y "quiero cumplirlo".

"Este fin de semana y estos días quiero reflexionar", ha señalado De la Torre a los periodistas, al tiempo que ha añadido que sería sobre "si dijera que sí, qué condiciones tengo que ponerme a mí mismo a mi forma de organizar horarios, etcétera..." y, asimismo, "valorar si digo si esta etapa finaliza en 2019 las ventajas que tiene".

Es más, ha señalado que no deja de considerar "mi compromiso con la ciudad que ha estado y está ahí", ha dicho, además de que "también dije que ya no iba, que estoy en el no, pero abierto a esa reflexión", ha reiterado el regidor malagueño.

Ha reconocido que para que finalice febrero y ese plazo que se ha dado "queda poco tiempo, pero quiero agotarlo de una manera constructiva", y ha pedido que se respete el tiempo de su reflexión.

Por último, cuestionado sobre si sigue en el no, como ha venido reiterando a lo largo de este tiempo, ha considerado que "es mitad y mitad, mi postura es lógica, dije no, y lo dije hace algún tiempo, pero también abierto a esa reflexión que se me ha pedido y donde hay también muchas peticiones e ímpetus de gente de Málaga que te lo plantea". Eso sí, ha agregado que también tiene que escuchar y oír lo que le plantea la familia, que no quiere que De la Torre vuelva a optar a la reelección.