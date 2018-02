La Junta espera contar el próximo curso con una norma para que haya personal de enfermería en colegios donde se necesite

24/02/2018 - 12:29

La Junta de Castilla y León trabaja en una norma para que haya personal de enfermería en colegios donde se necesite, algo que espera que pueda ponerse en marcha el próximo curso 2018-2019.

VALLADOLID, 24 (EUROPA PRESS)

En la elaboración de esta norma, cuyo rango aún se desconoce, trabajan actualmente las consejerías de Educación, Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades.

El propio consejero de Educación, Fernando Rey, avanzó en su comparecencia de ecuador de legislatura que se trabajaría en la elaboración de esta norma conjunta que iría dirigida a la atención para alumnos con necesidades específicas de atención sanitaria como alumnos prematuros, con enfermedades raras y crónicas, trastornos psíquicos y conductuales, a aquellos a los que haya que administrar medicamentos en horario escolar o incluso para impartir conocimientos de educación en emergencias y primeros auxilios, por ejemplo.

Fuentes del Gobierno autonómico han señalado a Europa Press que se espera que el próximo curso pueda estar lista esta normativa, aunque por el momento se trabaja en la misma, algo que resulta complejo al intervenir en la misma tres consejerías, ya que además de las de Sanidad y Educación también interviene Familia e Igualdad de Oportunidades, dada su competencia en materia de Servicios Sociales.

Inicialmente se trata de que haya personal de enfermería en los centros educativos donde sea necesario, que serían sanitarios adscritos al centro de salud correspondiente al colegio.

El documento será el que finalmente plasme cuáles serán las circunstancias en las que se haga efectiva la presencia de una enfermera en el centro docente y en qué circunstancias, algo que se determinará también en función de las necesidades de los alumnos, ya que no se puede contemplar una enfermera por colegio.

Hasta el momento en Castilla y León la presencia de este personal sanitario en los centros educativos no está regulada --aunque sí hay en algunos centros donde se necesita--, algo que se pretende hacer con esta norma.

REIVINDICACIÓN SINDICAL

Precisamente ésta es una reivindicación del sindicato de enfermería Satse, aunque su petición se refiere a la presencia de un profesional en todos los centros escolares, ya que consideran que sería la forma de garantizar una adecuada atención a los alumnos que presenten algún tipo de problema o necesidad de salud.

El sindicato, tras el anuncio del consejero de Educación, Fernando Rey, pidió que se tuviera en cuenta el trabajo que la enfermería podía realizar en los colegios en el marco de esta norma en la que se trabaja para mejorar la atención al alumnado con necesidades de atención sanitaria y socio-familiares de carácter transitorio o permanente escolarizado en centros escolares.

Satse considera que el profesor no debería asumir el control y seguimiento de los niños que padecen alguna dolencia y los docentes no deberían enfrentarse a situaciones que no entran dentro de sus obligaciones.

Además, el sindicato considera que contar con un profesional de enfermería en los centros escolares permitiría desarrollar la salud integral del niño en aspectos como la prevención de accidentes, trastornos alimenticios, consumo de drogas, educación sexual, relaciones familiares y sociales, y no solamente limitarse a la función asistencial que implica el control en agudizaciones de enfermedades crónicas y accidentes.