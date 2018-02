Madrid. la comunidad prohíbe hacer fuego durante el fin de semana en terreno forestal por riesgo de incendios

La Comunidad de Madrid ha decidido prohibir el empleo del fuego en terreno forestal durante todo el fin de semana por la gran sequedad ambiental, que hace que las condiciones para que se origine y desarrolle un incendio sean favorables.

Esta medida incluye también a todas las quemas controladas que había previstas para estos dos días, según informó la Comunidad en una nota de prensa.

El gobierno regional recomienda, a su vez, que no se haga uso del fuego en parcelas o terrenos no forestales. En este caso no es una prohibición, pero las condiciones anteriormente descritas hacen aconsejable esta medida.

