El PP reitera la "necesidad" de un hospital en la zona este que "complemente" al anunciado por la Junta

24/02/2018 - 13:27

Bendodo dice que va a colaborar con el Gobierno andaluz, pero es "escéptico" porque es "la tercera vez que lo anuncian en diez años"

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP andaluz y presidente de los 'populares' malagueños, Elías Bendodo, ha asegurado que tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Diputación van a "tender la mano y colaborar" con la Junta de Andalucía tras el anuncio de la creación de un tercer hospital en la capital al mismo tiempo que ha reclamado un centro hospitalario en la zona este, "una oportunidad complementaria perfecta para que Málaga esté, de una vez por todas, en la media andaluza" en materia de sanidad, ha apuntado.

Así lo ha expuesto el 'popular' este sábado en un acto en el que ha estado acompañado por el alcalde, Francisco de la Torre, quien también ha manifestado la "necesidad" de un hospital en la zona este por "una razón lógica: que está más cerca de los habitantes de ese distrito y de los municipios de esa zona, unos 140.000 ciudadanos", ha explicado.

Bendodo ha considerado que el hospital anunciado por el Gobierno andaluz "parece que esta vez va en serio, aunque también lo parecía la otra vez" y ha señalado que, aunque "colaboremos, la Junta también tiene que comprender que mostremos algo de escepticismo".

En este punto, ha resumido su postura en "confianza y escepticismo". "No sé si es compatible, pero nosotros lo vamos a hacer compatible", ha asegurado apuntando que sus dudas surgen al ser la "tercera vez en diez años" que la Junta se compromete a realizar un hospital en Málaga, pero al mismo tiempo, ha asegurado, "confío en la profesionalidad de la consejera de Salud, Marina Álvarez. Me parece buena profesional y me transmitió seriedad".

Por ello, "aprovechando que el partido socialista parece haberse dado cuenta de que su gestión en materia sanitaria es un fracaso y un problema para los malagueños", ha establecido Bendodo, "creemos que es una buena oportunidad para dar una solución global a la problemática del colapso sanitario público" de Málaga.

"ESCEPTICISMO"

El origen del "escepticismo" del presidente de los 'populares' malagueños, ha detallado, surge en 2007, "cuando la entonces consejera vino a anunciarnos un hospital de 110 camas en los terrenos del Hospital Civil".

"En el año 2008 la misma consejera se reunió con el alcalde para decir que no, que no iba a ser un hospital de 110 camas sino un macrohospital en los terrenos cercanos a los Asperones de 1.600 camas", ha recordado insistiendo en que "de eso hace ya diez años".

"Y diez años después la consejera de Salud viene a contarnos que se va a hacer un hospital en la zona norte del Hospital Materno de unas 800 camas", ha apuntado. "Yo espero que esta vez vaya en serio", ha establecido añadiendo que "se acercan elecciones autonómicas". "Yo no sé si esto tiene algo que ver o no, espero que no", ha sentenciado.

En cuanto a los plazos, ha considerado que "los seis años de la Junta suelen ser 12", refiriéndose al retraso que acumula el metro de Málaga, aunque ha dicho que "espero que en este caso no sea así". Además, ha incidido en que "tener voluntades políticas están muy bien, pero si detrás no hay un compromiso presupuestario quedan en eso, en voluntades".

En este sentido, ha establecido que "de entrada, en los presupuestos de 2018 no hay ni un céntimo para redactar este proyecto", añadiendo que "el grupo popular en el parlamento andaluz planteó una enmienda para que sí hubiera dinero en los presupuestos de este año para empezar el hospital en 2018", aunque ha asegurado que "el partido socialista y Ciudadanos votaron en contra de que esa partida existiera, y ahora nos trasladan a 2019", ha criticado.

Por otro lado, el también presidente de la institución provincial ha reiterado su "plena disposición" ante los planteamientos de que "la Diputación es la que tiene que ceder el suelo para que se haga el nuevo hospital", y ha recordado que "a nivel regional, es el PP el que lleva la iniciativa en Sanidad".

"SANIDAD Y EDUCACIÓN, PRIORIDADES"

En esta línea, ha apostillado que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "quiere acabar con la discriminación que sufre una parte de los profesionales sanitarios, porque ahora en Andalucía se penaliza a los médicos por tener su propia consulta y eso provoca que muchos se quieran ir a otra comunidad autonómico".

Además, ha afirmado que "un gobierno autonómico no tiene mejor cosa en qué gastar el dinero que en Sanidad y Educación, porque esas son sus principales competencias, y aquí se gasta menos que en otras comunidades y la gestión es de las peores", ha asegurado el portavoz 'popular', que ha calificado como "triste" que eso ocurra "cuando se cuenta con un presupuesto global de 33.000 millones", confirmando que "en el gobierno de Juanma Moreno, sanidad y educación públicas serán las prioridades".

Por su parte, el alcalde ha insistido en que "la necesidad de que Málaga consiga tener un nivel en materia de atención sanitaria equivalente al promedio que tiene Andalucía, que no es el mejor de España, pero que es superior al de Málaga", ha explicado De la Torre añadiendo que se trata de un "tema básico, alcanzar los derechos sociales y afrontar con ambición y realismo el problema sanitario".

Para ello, tanto Bendodo como De la Torre han coincidido en la "construcción de un centro hospitalario que atienda las necesidades básicas de los vecinos de la zona este y los municipios limítrofes como Rincón de la Victoria o Totalán". Esto, ha asegurado el portavoz del PP andaluz "es una oportunidad compatible con las soluciones sanitarias que está planteando la Junta de Andalucía".

De la Torre también se ha comprometido a "ser proactivos, colaboradores y estar abiertos al diálogo" con el Gobierno andaluz aunque ha recordado que "Málaga es desde hace mucho tiempo la última en número de camas por habitante en Andalucía y España", entre otras cuestiones, señalando que "aunque, como Elías Bendodo, confío en la consejera, la estructura organizada y de mando de la Junta no ha sabido dar las respuestas que necesita la sanidad malagueña", ha concluido.