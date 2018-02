Pensiones. narbona pide a rajoy que saque a los pensionistas de su "situación dramática"

24/02/2018 - 13:27

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, mostró este sábado el apoyo de su partido a la "marea de indignación" de los pensionistas que se está viviendo en España, y emplazó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a tomar medidas para acabar con la "situación dramática" que vive este colectivo.

Narbona, que asistió en Soria a un acto de la Fundación Antonio Machado por el 79 aniversario de la muerte del poeta, aseguró que el PSOE "viene dedicando tiempo y esfuerzo para garantizar un sistema público de pensiones estable".

"No compartimos, en absoluto, la idea del señor Rajoy de que no se pueden revalorizar las pensiones porque eso supondría un coste no asumible", señaló la exministra. "Vamos a defender en el Congreso que las pensiones, en lugar de un 0,25%, aumenten un 1,6%, y eso sería factible simplemente aplicando las dos figuras impositivas que ha planteado el PSOE, el impueso sobre transacciones financieras y sobre la banca".

La dirigente del PSOE confía en que "se salga de la situación dramática que existe para los pensionistas de hoy y mucho más dramática para los pensionistas de mañana".

Por otra parte, sobre los incidentes ocurridos el pasado jueves en Bilbao entre hinchas violentos de fútbol, Narbona dijo que su partido ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, para que dé explicaciones.

"El Gobierno no puede mirar para otro lado cuando suceden acontecimientos tan trágicos como los de Bilbao", opinó. "El deporte tiene que cumplir determinadas reglas que garanticen la convivencia pacífica".

De otro lado, la presidenta del PSOE dijo que quería aprovechar su presencia en Soria, "una provincia absolutamente despoblada", para "reiterar el compromiso del PSOE con las zonas despobladas de este país" y acusó al Gobierno del PP de no estar dedicando dinero ni infraestructuras a ellas.

A su juicio, la despoblación tiene que ser un elemento nuclear en lafutura financiación autonómica y tenerse en cuenta de verdad en la aplicación de los fondos europeos.quiero

