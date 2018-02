Pensiones. rivera formaliza su propuesta de contrato único para atajar la precariedad laboral y financiar las pensiones

24/02/2018 - 13:28

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, formalizó este sábado su propuesta de modelo laboral basado en el contrato único, la "mochila de derechos" y bonificaciones a la estabilidad para las empresas, con la que pretende no solo atajar la precariedad del mercado de trabajo sino incrementar las cotizaciones y garantizar con ello la financiación de las pensiones.

Se trata de una proposición de ley "innovadora, valiente, equilibrada y europea" que Rivera presentó en un acto en Madrid junto al responsble de Economía de Ciudadanos, Luis Garicano, y la portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, y que será la próxima prioridad legislativa para el partido en el Congreso de los Diputados.

"No estamos condenados a ser lo peor de Europa en paro", argumentó Rivera, convencido de que tanto con gobiernos conservadores como socialistas el paro ha sido siempre el principal problema de España y ni el PP ni el PSOE han afrontado reformas reales más alla de "parchear" un modelo "obsoleto".

Además, en pleno debate sobre la viabilidad de las pensiones, Rivera alertó de que la mejor forma de garantizarla es crear empleo de calidad, "no pelearse entre partidos" sino acometer medidas concretas para asegurar los ingresos del sistema. El Gobierno, denunció, "saca pecho" por la reducción del paro, pero la precariedad llega al 93% de los nuevos contratos, y los trabajadores son tratados como bienes 'de usar y tirar'".

Partidario de dejar de lado "la lucha de clases del siglo XIX", Rivera abogó por afrontar una política laboral propia del siglo XXI que no sea contra trabajadores ni contra empresarios sino con la que "se den la mano" sin tener que escoger entre unos y otros en las dos partes esenciales para que el mercado laboral y la economía funcionen.

Con seis millones de trabajadores que no llegan al salario mínimo interprofesional al cabo del año y con la tasa de desempleo que soporta España, Rivera apeló a dejar atrás "el conformismo y la resignación" impuestos por el PP y el PSOE. Igual que Ciudadanos sacó adelante la ley de autónomos sacará la de lucha contra la precariedad, aseguró. Si desde la oposición lidera las reformas, comentó, "qué no haremos cuando gobernemos".

Dejó claro que Ciudadanos apuesta por la "flexiseguridad" que ponga el acento no en el coste del despido sino en la facilidad para contratar y que impida que vayan a la calle trabajadores que cumplen bien su cometido simplemente por que las empresas están incentivadas para rotar personas en un mismo puesto de trabajo que en realidad es permanente.

Por ello, Ciudadanos propone mantener los contratos de sustitución y de formación pero eliminar todos los demás temporales y dejar un único contrato estandar sin fecha de finalización con veinte días por año de indemnización en caso de despido objetivo y 33 si es improcedente. Además, se dotaría a los trabajadores de una "mochila" provisionada por la empresa en la que se van acumulando derechos para poder cambiar o iniciar un proyecto sin tener que irse "con una mano delante y otra detrás", lo cual empuja a muchos a permanecer en una empresa "sin ganas" pero de la que no se quieren ir sin indemnización.

El modelo dotaría también a las empresas de un "seguro anticrisis" provisionando ocho días por año, de forma que ante una crisis sobrevenida la única solución no sea la muerte de la empresa.

Otra pata de la propuesta es un "bonus a la estabilidad" para las emprsas con menos rotación de trabajadores, y Rivera concluyó que con todas esas medidas "ganamos todos" salvo quienes han actuado "en fraude de ley", por ejemplo encadenando contratos temporales para un mismo puesto fijo.

Garicano aseguró que el desempleo y la precariedad no son "una plaga bíblica que cae del cielo y ante la que no se puede hacer nada", y cargó contra la "falsa dicotomía" entre competitividad y estabilidad, convencido de que es no solo factible sino necesario compatibilizarlas.

