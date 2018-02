Susana Díaz no permitirá que nadie "arrincone" a Andalucía: "nunca más volverá a ser una comunidad de segunda"

24/02/2018 - 14:23

Advierte de que "contra y sin" Andalucía no se podrá construir un proyecto de país con presente y futuro y defiende la política "con acento andaluz"

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido este sábado que "lo mejor para España es que Andalucía ocupe el lugar que merece", porque, si no, no se podrá construir un proyecto de país con presente y futuro, y ha querido dejar claro que no permitirá que nadie pretenda "arrinconar a esta tierra, porque nunca más volverá a ser una comunidad de segunda". Ha defendido además que ella hace cada día política "con acento andaluz", que es poner primero a las personas y después los territorios.

Así se ha pronunciado Díaz durante su intervención en el acto del PSOE-A para conmemorar el 28F que se ha celebrado en el espacio Cartuja Center City, de la Isla de la Cartuja de Sevilla, bajo el lema 'Más Andalucía que nunca', y al que han asistido unas 3.500 personas, según la organización.

Tras señalar que Andalucía accedió a su autonomía en 1980 sin reproches ni rencor a un Estado que la había privado de todo, sino asumiendo un compromiso de libertad e igualdad, Susana Díaz ha querido dejar claro que los socialistas andaluces no van a permitir que nunca más "haya comunidades de primera y segunda".

"Que nos escuchen bien, porque vamos a levantar la voz las veces que haga falta", ha sentenciado Susana Díaz, apuntando que "contra y sin" Andalucía no se puede construir un proyecto de país con presente y futuro.

Durante su intervención, la presidenta ha hecho una ferviente defensa del acento andaluz, apuntando que se rebela ante el "ataque injusto" a nuestro acento, a nuestra manera de expresarnos, de sentir y de vivir, porque todas las lenguas en España son riqueza y los acentos también.

Tras recordar que el acento andaluz es el de Lorca, Picasso, Estrella Morente, Paco Tous o Paco León, Susana Díaz ha indicado que ella hace cada día política en "acento andaluz", que consiste en poner primero a las personas y después a los territorios; en unir donde otros están quebrando, rompiendo y dividiendo, o en poner lo social por delante del interés particular.

La presidenta ha expresado que "lo mejor para España es que Andalucía ocupe el lugar que merece", y ha querido dejar claro que no permitirá que nadie pretenda "arrinconar a esta tierra, porque nunca más volverá a ser una comunidad de segunda".

Para Susana Díaz, este 28F tiene algo distinto porque estamos en el año en el que se cumple el 40 aniversario de la Constitución española, cuatro décadas de convivencia, libertad y democracia. Ha señalado que Andalucía ha interpretado siempre la Carta Magna de una manera bella, justa y generosa, con el deseo de libertad e igualdad para todos los ciudadanos del país.

Tras recordar a los miles de andaluces que celebran el Día de Andalucía en otras comunidades de España o en otros países, ha señalado que el 28 de febrero debe concebirse como una fiesta para rememorar nuestro pasado y que nadie nos robe el futuro.

Para la presidenta, recordando el pasado y el camino que hemos recorrido, sabemos que nuestra historia era la de una tierra atrasada y subsidiada que no vivió el acceso a la autonomía como un reproche a España, pese a que se nos había "privado de todo", sino que hicimos la promesa de libertad e igualdad: queríamos ser libres para compartir la igualdad con el resto de españoles.

Ha defendido que los andaluces vivimos la autonomía compartiendo libertad e igualdad y no entendemos que para que a Andalucía le vaya bien a nadie le tenga que ir mal.

Durante su intervención, la presidenta también ha tenido palabras de reconocimiento a sus antecesores en la Presidencia de la Junta, con una clara defensa de la "decencia y honestidad" de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ha indicado que gracias a ellos dos y a Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla --que ha asistido al acto-- ella tomó las riendas de Andalucía para que esta tierra ocupara el lugar que merece.

Ha señalado que durante su mandato como presidenta de la Junta se han hecho las cosas bien y, aunque también haya habido algunos "errores", se han hecho grandes cosas por esta tierra, que hoy tiene "medio millón de desempleados menos" que cuando ella accedió a la Presidencia. Ha criticado a aquellos que pretenden sacar esa "leyenda negra" de Andalucía que se fue para no volver.

FINANCIACIÓN JUSTA

En cuanto al debate sobre la nueva financiación autonómica, Susana Díaz ha hecho un llamamiento a todos los partidos para que dejen de pensar en sus intereses partidarios y defiendan los intereses de los andaluces, que no queremos que "nadie nos regale nada", sino que nos den lo que es de "justicia" y lo que corresponde a esta tierra para tener unos servicios públicos de calidad.

La presidenta ha señalado que los andaluces son generosos e inteligentes y saben que solo quien defiende los intereses de esta comunidad cueste lo que cueste tendrá luego su confianza en las urnas, y por eso el PSOE-A es el único partido que ha gobernado durante la autonomía. "Porque los andaluces han querido, les ha dado la gana, y saben que el PSOE-A lleva la igualdad en la médula y los defiende", ha sentenciado Susana Díaz.

Ha insistido en que algunos deberían dejar de pensar tanto en elecciones y en los votos y pensar más en Andalucía.

Durante su intervención, la presidenta también ha querido expresar su apoyo a los jubilados que están reclamando pensiones dignas en España y, ante el próximo 8 de marzo, ha defendido la igualdad real entre hombres y mujeres. De otro lado, ha exigido al Gobierno central que se "deje de cuento", y envíe ya al Campo de Gibraltar los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que se necesitan para que la población viva segura y se acabe con las bandas de delincuentes.

En el acto, que ha sido conducido por el presentador Manu Sánchez y que ha incluido un espectáculo musical, se ha reivindicado la igualdad y se ha reflejado la evolución social y económica de Andalucía durante los años de la autonomía, con la proyección de vídeos y los testimonios de varios ciudadanos de distintos ámbitos sociales y laborales.

Por su parte, la secretaria provincial del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha manifestado que el 28F nos recuerda "lo grande que somos como pueblo", porque en 1980 fuimos capaces de cambiar la historia no sólo de esta comunidad, sino también del país. Ha apuntado que en unos momentos difíciles en España, donde algunos quieren levantar fronteras, se necesita "más Andalucía que nunca" y más "igualdad que nunca", lo que pasa por una financiación autonómica justa para esta tierra.