Mariano Rajoy dice que los populares deben estar "orgullosos de haber salvado el Estado del Bienestar"

24/02/2018 - 14:28

El presidente del Gobierno de España defiende, en la Convención del PP, la conciliación laboral y la igualdad "real" de oportunidades

ZARAGOZA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha afirmado este sábado, en Zaragoza, que los populares deben sentirse "orgullosos de haber salvado el Estado del Bienestar", ha defendido las políticas económicas para salir de la crisis y, en esta Convención Nacional del PP sobre Familia y Conciliación, ha emplazado a firmar un acuerdo sobre conciliación y racionalización de horarios.

"Somos el partido de todos los españoles, el primer partido de España y el que mejor representa a los ciudadanos, el que más responsabilidades tiene y actúa con mayor responsabilidad, lo cual es muy importante", ha continuado Rajoy.

Los populares "gobernamos en más sitios y lo hacemos mejor, trabajamos para todos y no hacemos distingos porque creemos en las personas, en su autonomía y libertad". Ha defendido a la familia como la institución más antigua y "la más actual, flexible y sólida, la que más capacidad tienen de adaptarse a los cambios". "No entiendo que algunos hagan bandera de ir contra las familias, quizá creen que tienen que hacerlo por motivos ideológicos", ha considerado el presidente.

CRISIS

Mariano Rajoy ha contrapuesto sus políticas económicas a las de los socialistas al afirmar que el PP llegó al Gobierno de España en 2011, "en medio de la mayor crisis económica, provocada por la irresponsabilidad y las malas políticas económicas de algunos, que ahora prometen el oro y el moro", una crisis que ha perjudicado a muchas familias "a las que ahora les va un poco mejor que antes, y de eso sí somos responsables" porque "le hemos dado la vuelta a la situación gracias al esfuerzo de toda la sociedad española y el liderazgo de una buena política económica". Así, "hemos superado la peor crisis de nuestra historia reciente", en la que se puso "en riesgo" el Estado del Bienestar.

Tras afirmar que "no hay política social ninguna sin una buena política económica", ha desconfiado "mucho" de "los que hacen propuestas sin explicar cómo las van a pagar" porque "son cheques sin fondos", en alusión expresa a "sus promesas de pensiones, de renta mínima universal, de vivienda gratuita para todos" y ha insistido en que la crisis se debió a "la irresponsabilidad de algunos que prometían lo que no podían prometer y no cumplían lo que no podían cumplir".

Ha defendido algunas medidas implementadas por su Gobierno, como el pago a proveedores para "evitar la quiebra de nuestro país" y ha celebrado que "la sociedad española no se rindió y el Gobierno tampoco". Se ha dirigido a "todos esos que prometen que gastar más dinero aquí o allí, a bajar impuestos y continuar gastando más dinero" para decir que "están engañando". Ha añadido que "algunos podemos presentar resultados, otros no pueden presentar nada y otros pueden presentar la gestión que hicieron, a la que tuvimos que dar la vuelta en 2011".

También ha aseverado que "algunos tienen un enemigo implacable, la realidad", advirtiendo de que "si creyéramos sus promesas caeríamos de nuevo en el pozo y esta vez más profundo". Ha avisado de que España se enfrenta a "una mezcla letal" que es el socialismo y el populismo "en sus distintas versiones" de nueva política, que en realidad son "el tacticismo y el oportunismo de toda la vida".

Ha opinado que en la política española "sobran comentaristas y faltan gobernantes", poniendo el ejemplo del sistema de pensiones, que el PP ha sido "capaz de mantener" mientras otros "hacen comentarios".

SERIEDAD Y FIRMEZA

"Nuestra tarea es la de siempre, trabajar con seriedad y con firmeza, seguir a lo nuestro, generar oportunidades donde otros crean frustración", ha proseguido Rajoy, quien ha puesto de relieve la creación de empleo en todos los sectores, en todas las comunidades y en especial de jóvenes y mujeres.

Las mujeres son "muy protagonistas" de la recuperación económica, ha indicado, aseverando que es una prioridad para él luchar contra todas las formas de desigualdad. Mientras "unos montan el número" los populares están reduciendo la brecha salarial "con eficacia, no con palabras", ha dicho Rajoy, quien ha subrayado que "la brecha salarial está en mínimos históricos", por debajo de los datos de 2011, según Eurostat, y por debajo de países como Alemania, Holanda y Francia.

El presidente ha manifestado que "España es un país con un nivel como pocos en los países de nuestro entorno a pesar de la enorme crisis que hemos vivido", ya que es donde más crece el empleo en la UE y porque tiene un modelo de bienestar "como pocos países en el mundo", mencionando las infraestructuras ferroviarias, la seguridad pública y el sector turístico.

De esta forma "estamos orgullosos de lo que somos, de nuestro país", ha recalcado Mariano Rajoy, quien ha criticado a "la gente empeñada en hacer resaltar aquellas coas que significan carencias". Ha resaltado la creación de empleo juvenil.

El presidente del Ejecutivo central ha comentado que pretende continuar bajando los impuestos "cuando se pueda" porque "hay cosas que no se pueden hacer en un momento concreto y más adelante sí se pueden hacer, haciendo notar medidas como las destinadas a reducir el número de parados de larga duración y ha proclamado que "somos el partido del empleo y la familia, de la conciliación". Ha aludido a medidas de conciliación implementadas como el impulso al teletrabajo o la reducción de jornada por el cuidado de menores.

PACTO NACIONAL

El presidente ha dicho que este es "un buen momento" para proponer la firma de un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de horarios, considerando que partidos y actores se pongan de acuerdo "en un asunto primordial", y ha reiterado su propuesta de que la jornada laboral acabe a las 18.00 horas, lo que "no se puede imponer desde el Gobierno". Todas las medidas que se acuerden deben cristalizar en un Plan Integral de Conciliación.

El respeto y la igualdad real "nos permitirán avanzar en una sociedad donde todos compartan derechos y obligaciones y todos ejerzan el papel más importante: de ciudadanos libres e iguales".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Mariano Rajoy ha apostado por negociar un nuevo modelo de financiación autonómica, indicando que "los ciudadanos necesitan que nos esforcemos para llegar a un acuerdo" porque el PP solo no puede, haciendo un llamamiento al PSOE para que "pase del discurso a sentarse, hablar y buscar un entendimiento". Ha anunciado que el nuevo modelo de financiación autonómica "tendrá en cuenta" la despoblación y la dispersión poblacional.

Ha elogiado el medio rural y ha dicho que "la despoblación se está convirtiendo en un problema capital en nuestro país", por lo que "lo vamos a poner en la agenda nacional y el primero que propondrá soluciones es el PP" para promover un mundo rural "dinámico, moderno y con empleos de alto valor".

CATALUÑA

En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno central ha dejado claro que "nosotros defendemos a toda España" frente a quien "defiende solo a una parte", ha recordado que el Ejecutivo central aplicó el artículo 155 de la Constitución y ha confiado en que, en Cataluña, "se presente ya un candidato que no esté involucrado en asuntos judiciales" para que "se vuelva a la normalidad, sea elegido y diga 'yo pienso como quiero pero voy a respetar la ley y firmar la vigencia del Estado de Derecho".

"Tenemos una larga historia con nuestros aciertos y errores, pero al PP siempre le ha tocado gobernar en los momentos mas difíciles, complicados y hemos acreditado que tuvimos coraje, determinación y ganas para sacar los problemas adelante: otros hablan", ha concluido.