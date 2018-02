Rajoy asegura que la financiación autonómica tendrá en cuenta la despoblación y la dispersión

24/02/2018 - 14:31

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este sábado en Zaragoza que el nuevo modelo de financiación autonómica tendrá en cuenta la dispersión de la población y la despoblación como parámetros de cálculo.

Al clausurar la Convención Nacional del PP sobre familia y conciliación, Rajoy reconoció que es "necesario" un nuevo modelo de financiación autonómica, pero precisó que no es un objetivo "fácil" y que el PP solo no tiene escaños suficientes para aprobarla, por lo que es necesario el acuerdo con quienes más apoyo pueden sumar, el PSOE, al que llamó a "pasar del discurso, a sentarse, a hablar y buscar un entendimiento".

Aseguró que el nuevo modelo "tendrá en cuenta aspectos tan importantes" para Aragón y para otros territorios de España como son la dispersión de la población y la despoblación, y enfatizó, frente a quienes critican su inmovilismo, que el PP saca a España de la crisis mientras otros se limitan a "comentar" sus decisiones.

Quienes ahora cargan contra el Gobierno, respondió, podrían "haber hecho algo" para evitar la quiebra o para haber cambiado ese sistema de financiación, que no fue respaldado por el PP sino por el PSOE, aunque ahora "no les gusta y quieren que lo arreglemos" pero no dan su apoyo para conseguirlo. "Sobran comentaristas y faltan gobernantes y gente con capacidad de tomar decisiones", denunció.

Rajoy subrayó también la "enorme importancia" que el PP otorga al mundo rural por su relevancia para el sector agroalimentario y su papel en la sostenibilidad medioambiental, y por ello subrayó que el Gobierno da "la batalla en Bruselas" para que sigan llegando fondos europeos mientras otros lanzan "comentarios" sobre otros asuntos "que no recuerdo cuáles son" pero que no son "los que importan".

Concluyó que el Gobierno colocará la despoblación en la agenda política nacional para impulsar un mundo rural "dinámico, moderno" y que acoja empleos "de alto valor", para lo cual es necesario que la banda ancha "llegue a todas partes".

