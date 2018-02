Bomberos de Proem-AID, entre los primeros en participar en la jornada de puertas abiertas del Parlamento

24/02/2018 - 14:48

El presidente de la Cámara anuncia que impulsará una declaración institucional de apoyo a la labor de los bomberos solidarios

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Bomberos sevillanos de Proem-AID (Professional Emergency Aid), organización de salvamento y rescate en el mar de la isla griega de Lesbos y frente a las costas de Libia, que se enfrentan a un juicio dentro en tres meses en Grecia por su labor en acciones humanitarias, han sido de los primeros en participar este sábado en la jornada de puertas abiertas que se celebra en el Parlamento de Andalucía.

Desde la Cámara han indicado en una nota de prensa que esta jornada permite, a través de una visita guiada, conocer de primera mano la institución, su historia, el arte y la cultura que se guardan entre los muros del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, así como toda la actividad parlamentaria que se desarrolla en esta institución.

Las puertas permanecerán abiertas ocho horas, desde las 11,00 hasta las 19,00 horas, y en el recorrido guiado se incluyen paradas, entre otros espacios, en los jardines exteriores del Hospital de las Cinco Llagas, y los patios (el del Recibimiento, que alberga el busto de Blas Infante; el del Cardenal, donde se recuerda a Plácido Fernández-Viagas); además del Salón de Usos Múltiples, el Salón de Pasos Perdidos y la Biblioteca --antiguas salas de enfermos--, y el Salón de Plenos, antigua Iglesia del hospital, donde ahora se ubica el hemiciclo.

La tradicional jornada, que se celebra desde 1992 y en la que cada año se dan cita miles de personas, está amenizada por música en directo en varios puntos del recorrido.

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, ha acompañado al primer grupo de visitantes junto a representantes de Proem-AID, organización formada profesionales de emergencias que realizan acciones de salvamento y rescate en el mar de Lesbos y frente a las costas de Libia, que se enfrentan a un juicio el 7 de mayo en Grecia acusados de tentativa de tráfico de personas.

Además, estos bomberos, que ahora están desarrollando el proyecto #MayDayTerraneo, han estado acompañados por miembros de la Asociación de Ayuda Humanitaria al Refugiado No Borders, que trabaja en el proyecto siguiendo tus huellas, de ayuda humanitaria y atención en las fronteras en Grecia y Serbia; y de Rowing Together, que presta atención médica a los refugiados en Tesalónica, Grecia y Lesbos a través del proyecto Medical Response to Refugees.

Asimismo, Juan Pablo Durán ha agradecido "la labor que realizan los bomberos en el Mediterráneo salvando vidas", y ha anunciado que el Parlamento impulsará la aprobación de una declaración institucional en marzo de apoyo a su labor.

"Quiero agradecerles su vocación solidaria, desde el Parlamento de Andalucía queremos mostrarles nuestro apoyo y también intentar consensuar un texto y que, durante este mes de marzo, podamos aprobar una Declaración institucional de apoyo a la labor que están haciendo hoy", ha afirmado.