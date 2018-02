El plan de Mantenimiento de Firme de la capital alcanza el 60% de ejecución en tres semanas

24/02/2018 - 17:04

La concejal delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi (IU), ha informado de que el Plan de Mantenimiento de Firme y el de Accesibilidad, que cuenta con un presupuesto de adjudicación cercano a los 500.000 euros y con el que se asfaltarán unas 30 calles, "se encuentra ejecutado al 60 por ciento en tan sólo tres semanas" La delegada ha querido recordar en un comunicado que "dicho plan, que cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, está conciliado con el área de Movilidad y que no solo se arreglan calzadas con asfalto, sino que se priorizan en su momento las calles que peor estaban de firme y de accesibilidad".

CÓRDOBA, 24 (EUROPA PRESS)

"Es la primera vez que desde el Ayuntamiento se impulsa un plan que aúna el asfaltado con la accesibilidad, lo cual mejora ostensiblemente la vida de la gente y pone la movilidad peatonal en el centro de nuestras inversiones", ha destacado.

Por ello, Pernichi ha señalado que "algunos vecinos verán que se hacen accesibles sus pasos de peatones, quedando, tras una primera actuación, una distancia de bordillo a calzada de unos centímetros, que una vez se rellena con asfalto deja los deja al mismo nivel".

En la primera semana de ejecución, el consistorio ha actuado en el distrito Sureste; en concreto, Miguel de Unamuno, Periodista Gago Jiménez, Compositor Serrano Lucena, Familia Annea y su perpendicular, Melilla, Nuestra Señora de Araceli, Virgen del Mar, Calderón de la Barca y Don Quijote.

"Con esta fase de la ejecución se completa el plan de accesibilidad completo en el barrio de la Fuensanta, que pasa de tener la peor accesibilidad de Córdoba a ser el barrio más accesible", ha resaltado, al tiempo que ha apostillado que "el plan contempla el asfaltado de todo el barrio de Cañero".

En la segunda semana se actuó en el distrito Poniente Sur --Nuestro Padre Jesús Caído, Rafael Pérez Guzmán, Plaza de Vista Alegre, José María Pemán y Pintor Juan Gris--, y a lo largo de la semana pasada se han asfaltado las calles del Distrito Sur --Libertador Juan Rafael Mora y Pontevedra--, así como el acceso a la urbanización El Sol de Alcolea.

No obstante, la delegada ha añadido que "la semana que viene se pararán los trabajos ante la amenaza de lluvia", ya que "no se puede ejecutar con el firme mojado, si lo hiciéramos se levantaría en un breve espacio de tiempo porque no sellaría la existente con la capa de asfalto nueva".