Gonzalo Caballero reivindica el compromiso socialista con la igualdad" y afea al PP que no secunde el paro de marzo

24/02/2018 - 19:22

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha reivindicado el "compromiso del socialismo con la igualdad" y ha hecho un llamamiento a "dar la batalla", con "ideas, valores y argumentos", afeando al PP que no secunde el paro previsto para el 8 de marzo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

En el marco de unas jornadas celebradas este sábado en Santiago con motivo de la próxima celebración del Día de la Mujer, Caballero ha ensalzado el trabajo de su partido a favor de esta causa y, particularmente, en la defensa de los derechos de la mujer. Por eso, ha instado a "actuar desde los poderes públicos" para combatir la brecha salarial que persiste entre hombres y mujeres, y que desemboca en inferiores prestaciones por desempleo y peores pensiones.

El líder de los socialistas gallegos ha puesto el foco en la importancia de "visibilizar la importancia de las mujeres" con el paro convocado para el próximo 8 de marzo, y ha asegurado que el PP se "equivoca" al "no ser sensible" a esta causa y no participar.

Precisamente, para Gonzalo Caballero es "esperpéntico" que vaya a ser Baltar el que se sitúe en la "vanguardia del PP", al apoyar el paro, en contra del criterio de su partido. "Deja atrás de forma sorprendente a Rajoy y a Feijóo", ha ironizado.

Con una óptica "internacionalista" ha recordado también que la discriminación que sufren las mujeres "es muy dura" en otros lugares del mundo, en los que carecen de libertad y ven condicionado su futuro.

"UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA"

En la inauguración de la jornada 'Gallegas en el siglo XXI' ha participado también la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que ha aludido a la importancia de la lucha por la igualdad, como una "cuestión de principios y valores" socialistas y feministas, desde el convencimiento de que "la lucha de la izquierda es la lucha por la igualdad".

Por su parte, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha apuntado que no solo la brecha salarial "tiene nombre de mujer", sino también hechos como "el cuidado de los mayores y los pequeños". Méndez ha añadido que a "la derecha, se vista de azul o de naranja, le sientan mal los movimientos" en favor "de una sociedad más justa", como la que impulsa la igualdad entre hombres y mujeres.

JORNADAS DE IGUALDAD

En la jornada que se ha celebrado este sábado en Santiago de Compostela, en el mismo día en que se ha conmemorado el 181 aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro, se han desarrollado dos mesas de trabajo, centradas en el papel de las mujeres en la política y la sociedad.

La primera ha estado moderada por la secretaria xeral del PSOE de Santiago, Mila Castro, y ha reunido a la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Pilar Cancela; a la primera mujer presidenta del Parlamento de Galicia, Dolores Villarino; a la primera concejala de Mujer en Galicia, María Xosé Porteiro; a la ex secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, y a la vicesecretaria general de Igualdad del PSdeG, Icía García.

El segundo foro, bajo la batuta de la portavoz de Igualdad del PSdeG en el Parlamento de Galicia, María Pierres, ha reunido a la presidenta de Érguete Integración, Carmen Avendaño; a la presidenta de Fademur, Rosa Arcos; a la coordinadora del Programa Woman Emprendede la USC, Eva López; y la Vicepresidenta primera de la Academia Galega do Audiovisual, Tamara Canosa.