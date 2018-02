Causapié respalda a sánchez en dar la voz a la militancia y defender la inmersión lingüística y no opina sobre valenciano

25/02/2018 - 11:06

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, está de acuerdo con el secretario general federal, Pedro Sánchez, a quien no apoyó en las primarias de 2017, tanto en dejar que los militantes ratifiquen los acuerdos postelectorales en comunidades y ayuntamientos como en su posición favorable a la inmersión lingüística en Cataluña.

Así lo expuso en una entrevista con Servimedia en la que valoró los dos temas principales del Comité Federal del pasado sábado: la aprobación del Reglamento de Desarrollo de los Estatutos federales y la situación del castellano en Cataluña, que los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, llamaron a fortalecer en declaraciones fuera de la reunión interna.

En cuanto al Reglamento, Causapié, que en las primarias socialistas del año pasado apoyó a Susana Díaz, más recelosa con la democracia directa y el nacionalismo catalán, dijo que le parece "muy bien que los militantes ratifiquen decisiones que son importantes para el partido", como los "acuerdos de gobierno a todos los niveles", y también que sean ellos los únicos que puedan deponer a un secretario general.

"Está bien que se haga y que el PSOE lo asuma, y que se hagan primarias de verdad donde los militantes decidan qué personas van en la lista y qué personas encabecen la lista", algo que ella dijo haber defendido siempre. "Me parece bien lo que se ha aprobado en el Comité Federal", sentenció.

La portavoz municipal también dijo que, en relación al castellano en la escuela catalana, "la posición que ha tomado el partido está bien; es adecuada". En cambio, criticó al PP por estar, desde su punto de vista, "utilizando ese debate para intentar coger ventaja a Ciudadanos".

Causapié deploró: "Hacer electoralismo con lo que está sucediendo en Cataluña me parece muy arriesgado. No debería hacerse y no debería hacerlo nadie. La situación en Cataluña es suficientemente grave para no jugar con temas que son my delicados buscando la ventaja para mejorar en la encuestas frente a Ciudadanos. No vale".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento prefirió no pronunciarse sobre el hecho de que la dirección federal no haya querido apoyar a Elena Valenciano, otra destacada partidaria de Susana Díaz en las primarias de 2017, para que presida la Alianza de los Socialistas y Demócratas, el grupo parlamentario de la Eurocámara al que pertenece el PSOE. "Valenciano seguro que puede ser una excelente candidata. Cuando ha encontrado un trabajo lo ha hecho bien, pero prefiero no entrar en valoraciones sobre decisiones que son de la Ejecutiva Federal", se zafó.

25-FEB-18

