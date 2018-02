Miranda (BNG) dice que "ahora sí hay pruebas" y las llevará a la Comisión para que abra expediente a España por Angrois

25/02/2018 - 11:29

Avanza que tendrá un "papel importante" en el intergrupo de lenguas y prefiere que la UE "no se meta en todo" porque extendería lo "neoliberal" Cree que lo "deseable" sería llegar a acuerdos con eurodiputados gallegos de otras formaciones por Galicia: "Lo que va a pasar, lo vamos a ver"

La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, que tomará posesión del escaño rotatorio de su candidatura 'Los Pueblos Deciden' en el Parlamento Europeo el próximo 28 de febrero, asegura que ahora toca "rematar" el trabajo realizado sobre el accidente del Alvia ocurrido en 2013 en la curva de A Grandeira y en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas. "Ahora sí que hay pruebas", ha remarcado.

Así, la primera reunión que tendrá ya como diputada en Europa, en la que da relevo a Josu Juaristi, será al día siguiente con la Comisión Europea y a ella, ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, llevará "nueva documentación" que aportará a la demanda que tiene interpuesta el BNG, si bien ha querido subrayar que todas las actuaciones las hace en "colaboración" con las víctimas.

Con estas nuevas "pruebas", Ana Miranda ha confiado en que la Comisión Europea, tras estudiar la documentación, "abra procedimiento de infracción".

"Tenemos una reunión para aportar a la comisión información muy importante del caso Alvia, en concreto, que el examen de control de riesgos no se hizo completamente como dice la Unión Europea que se tiene que hacer. Ahora sí que hay pruebas, muchas más pruebas, aportaremos esa documentación", ha remarcado Miranda, que se incorporará al Grupo de Los Verdes-Alianza Libre Europea (ALE).

La política nacionalista ha subrayado que "está claro que el BNG fue útil" con su trabajo en esta cuestión, pero se ha marcado como objetivo culminar el camino. "Hay una promesa de rematarlo", ha sentenciado la futura eurodiputada, quien ha avanzado que sus primeras iniciativas serán para denunciar "los recortes en la sanidad pública y la no subida de las pensiones". "Esas van a ser nuestras dos primeras iniciativas, junto con la (reunión) del Alvia al día siguiente de retomar el escaño".

Ana Miranda, que estará arropada por la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, en su toma de posesión el día 28 --también le acompañará en la reunión del día siguiente--, ha defendido que la formación nacionalista "está claro que no empieza de cero" en la legislatura, porque, aseguró, ya trabajó en cuestiones como "paralizar" la exclusión del arte de pesca 'xeito' como pretendía la Unión Europea.

Ahora, ha dicho, le corresponde "interceder por todas las problemáticas" que haya en Galicia con "voz directa" en la Eurocámara, para lo que dispondrá de 14 meses, dos menos que en la anterior legislatura.

No obstante, ha asegurado que con este tiempo "hará todo lo posible para llevar todas las problemáticas y propuestas en positivo, para que haya cambios" y ha afirmado que buscará que, además de los sectores productivos e iniciativas como la paralización de la mina de Touro, sea una legislatura "muy social". "Me voy a dejar el cerebro, la piel y estaré con total entrega como siempre, incluso más", ha remarcado.

INTERGRUPO DE LENGUAS Y PRESENCIA DEL GALLEGO

Y lo expresará, ha afirmado, de manera "plurilingüe", aunque de forma habitual aprovechará la lengua "hermana" portuguesa para poder llevar el gallego a las intervenciones en la Eurocámara, una 'tradición' que inició el diputado Camilo Nogueira en los años 90, de quien Ana Pontón fue asistente técnica durante aquel periodo.

De hecho, a la pregunta de si apuesta por que la Unión Europea impulse el uso de las lenguas cooficiales de los estados miembro en la Eurocámara, Ana Miranda ha remarcado que "de facto, el gallego ya está". En cuanto a la promoción del euskera y el catalán, ha indicado, depende de un memorando que eleve el Gobierno español, pero "no lo presentó".

En todo caso, la futura eurodiputada ha rechazado hacer un "problema político" con las lenguas y ha defendido el uso de ellas según los contextos, alegando que ella misma se dirige, y es partidaria de hacerlo, en el idioma del comisario de turno cuando realiza una pregunta concreta, por ejemplo.

"No soy partidaria de que la Unión Europea se meta en todo, porque si se mete en todo, acabamos neoliberales en todo y lo útil (para la UE) sería que sólo hubiese tres lenguas. Pero no puede ser, tenemos una cultura y una trayectoria", ha aseverado.

Sin salir del tema lingüístico, Ana Miranda anticipó un "papel muy relevante" del BNG en el "intergrupo de lenguas", pero ha pedido esperar a "marzo" para detallar esta cuestión.

ACUERDOS CON OTROS EURODIPUTADOS GALLEGOS

Ana Miranda es defensora de la "libertad de voto" en el seno de los grupos parlamentarios europeos, como es el caso, ha citado, del suyo propio. "Nosotros no es que sea el escaño del BNG, vamos como una delegación gallega, como si hay que votar en contra de nuestro propio grupo. Eso da mucha libertad, lo que hagan los demás, es un problema de ellos", ha expresado a preguntas de si los representantes políticos deberían primar el estado o región a la que representan o a su familia política.

Cuando surgió la polémica por la iniciativa de la eurodiputada Lídia Senra (que se presentó por la candidatura Alternativa Galega de Esquerda en Europa), Ana Miranda fue interpelada en redes sociales y evitó 'dar lecciones', según sus propias palabras en la Red. "Yo de eso nunca opiné, además, cada uno es responsable de sus actos, cada diputado, cada grupo político. Tengo bastante trabajo con lo que tengo que hacer y tengo una particularidad, no soy soberbia y no le tengo que dar lecciones a nadie", ha respondido al ser preguntada por esta cuestión.

Y cuestionada acerca de si va a establecer lazos de colaboración con los diputados gallegos y, singularmente, con Lídia Senra (por proximidad ideológica), Ana Miranda ha manifestado que el Bloque "siempre está dispuesto a colaborar con quien vaya a defender el país". "Eso siempre lo hicimos, en todos los parlamentos, y se hizo en la legislatura pasada, otra cosa es que quisieran o no quisieran", ha apostillado.

"Para las cosas que sean de interés para el país, yo ya lo dije en campaña: mano tendida a todo el mundo. Menos a la extrema derecha, con ellos, ni agua", ha expresado con contundencia, antes de insistir en que "en determinadas temáticas que afectan al país, habrá que hablar con todo el mundo".

Así, sobre la posibilidad de que se llegue a alguna iniciativa conjunta con Francisco Millán Mon (PP), José Blanco (PSOE), Ana Miranda ha vuelto a recordar que en su grupo existe "libertad de voto", pero "para ellos" entiende "que no", porque "se demostró con el puerto de Vigo" --que quedó fuera de la ruta europea. "Le trasladamos al PSOE y al PP una mano tendida y me remito a la prensa", ha sentenciado.

Pese a ello, pidió esperar a ver qué ocurre en los próximos meses. "Lo que va a pasar en esta legislatura, lo vamos a ver. Yo no estoy cerrada a nada", ha reiterado, al respecto de lo que ha precisado que "sería deseable" llegar a acuerdos en materia como de fondos estructurales, pesquera, atención a la dependencia. "Ni me gustaría, ni no me gustaría, simplemente sería lo deseable, que los grupos entiendan y no atiendan a lo que diga Madrid", ha apostillado.