La escritora riojana, Rocío Herreros, salta de continente gracias a 'Radiante', una novela "llena de sentimientos"

25/02/2018 - 11:33

Recuperar, casi por casualidad, un escrito que se quedó incompleto en la adolescencia y, tras darle forma, verlo convertido en una novela de más de 200 páginas que ocupa lugar en bibliotecas tan importantes como la de Nueva York o la del Congreso de los Diputados de Washington es una historia real con tintes riojanos gracias a la escritora, Rocío Herreros, y su obra 'Radiante'.

LOGROÑO, 25 (EUROPA PRESS)

"Tan real como increíble" como ha explicado su autora a Europa Press porque "nunca había pensado que algo que nació en mi juventud, cuando apenas tenía 15 años, podría llegar a tener tanta repercusión y tan buena acogida por parte del público".

'Radiante, dos mundos distantes' (editorial ENDYMION) es, como bien ha explicado Rocío Herreros, una idea de juventud que "se ha transformado en algo más". Una novela en la que prevalecen los sentimientos "a gran escala" y que promete seguir cosechando éxitos.

En la novela, la protagonista es una mujer 'Radiante' quien, desde antes de nacer tiene su destino marcado. 'Radiante', parte humana y parte animal, debe aprender a conjugar los sentimientos y de su parte racional, como mujer, e irracional, como lobo.

Una idea ficticia y casi de fábula que hace reflexionar y que, aunque cuenta con un final cerrado, puede dar lugar a diferentes interpretaciones tanto de su protagonista como de los personajes de la novela.

'Radiante' debe así llegar a ser reina de dos mundos tan distantes como cercanos. Mientras sus dos realidades, la humana y la animal, se van alternando en su vida, tendrá que tomar decisiones difíciles de entender para casi todos los mortales pero necesarias para el futuro de sus mundos y de su propia existencia. Vivirá experiencias divertidas, amorosas y, en ocasiones, muy peligrosas.

"Logroñesa de pro" como ella misma se define, Rocío Herreros asegura que "está feliz con el reconocimiento de esta obra" que es su primera novela larga. "Antes escribía cuentos más pequeños, relatos para mis hijas o incluso para sus compañeros de clase pero lo dejaba ahí".

Con 'Radiante' "no sé qué es lo que ha pasado, mis hijas descubrieron los escritos que hice cuando era joven y me animaron a continuarlos. Después, llegó la inspiración y he podido hacer una novela de la que estoy muy orgullosa".

En los próximos meses, además, 'Radiante' será presentada también el Centro Riojano de Madrid.

"Para mí, esta novela es un sueño hecho realidad porque no es fácil que siendo la primera obra larga que escribo me la hayan editado. La verdad es que no puedo estar más orgullosa viendo todo lo que está consiguiendo y eso me hace crecer y seguir pensando en escribir".

Una novela que, como ha destacado, "la escribí por puro placer" y con la que aprende "cada vez que la vuelvo a leer". Con 'Radiante' escribe la vida de una mujer desde su principio hasta su fin, con datos imaginarios pero también reales y que tiene su punto "más complicado" en la adolescencia "cuando se va haciendo mayor, tiene responsabilidad y debe aprender a conjugar sus dos destinos".

La autora también recibió hace unos meses el galardón local del I Premio de Literatura Ilustrada Villa de Nalda e Islallana por 'El Comienzo' (editorial siníndice). Un concurso al que se presentó "por pura casualidad" y "sin pensar que podría ganarlo". Aún así, reconoce "como el no ya lo tenía, fui buscando el sí y lo logré".

Así ha pedido a aquellos que siguen soñando con publicar un libro que "no pierdan la ilusión porque con trabajo, esfuerzo y perseverancia se consiguen. No solo escribir un libro sino todo lo que se propongan en la vida".