Oltra se reúne este lunes con una consejera de C-LM para presentar a la Comunitat como "referente" en políticas sociales

25/02/2018 - 13:18

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se reúne este lunes, 26 de febrero, con la consejera de Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz, para presentar el modelo valenciano como "referente de buenas prácticas en las políticas sociales inclusivas".

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El encuentro servirá para que ambas compartan experiencias entre "gobiernos del cambio que garantizan las políticas públicas que sitúan en el centro a las personas". Igualdad ha mantenido durante el último año varias reuniones de trabajo con otros gobiernos autonómicos interesados por conocer iniciativas concretas, destaca la Generalitat en un comunicado.

Entre estas citas, Oltra ha resaltado su participación en la II Conferencia 'Democracia y Ciudadanía' organizada por el Cabildo de Gran Canaria y el encuentro mantenido con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Allí trasladó el "nuevo discurso" a través de las nuevas políticas de participación ciudadana, igualdad e inclusión.

La titular de Igualdad se ha referido además a la reunión institucional que mantuvo en Palma de Mallorca con el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, y la consellera de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno Balear, Fina Santiago, en la que expuso las novedades y ventajas de la ley de Renta Valenciana de Inclusión y el nuevo modelo de servicios sociales.

También a petición del Gobierno canario, que quería conocer el nuevo modelo de acogimiento residencial y protección infantil puesto en marcha por la Conselleria, se organizó un encuentro para darles a conocer esta iniciativa centrada en la desinstitucionalización, la participación y el ocio educativo, además de en la emancipación y la vida independiente.

Otras sesiones se centraron en el intercambio de buenas prácticas de políticas públicas relativas a la infancia y la adolescencia, con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de México, Ricardo Bucio, y con el catedrático de Derecho Internacional Público y miembro del Comité de Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, Jorge Cardona, realizado el pasado año.

PERSPECTIVA FEMINISTA Y HORIZONTAL

Por su parte, el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, intervino a petición del Gobierno balear en las jornadas sobre Coordinación Interinstitucional sobre las violencias machistas. En este foro puso de referencia el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y machista como "otra forma de trabajar desde una perspectiva feminista, horizontal y participativa".

Otro ejemplo expuesto por la vicepresidenta es el reconocimiento de la European Association for the Education of Adults al proyecto TIME@net del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) --desarrollado junto a empresas y entidades sociales de siete países europeos-- como ejemplo de buenas prácticas para formar al personal especializado en el campo de la inserción laboral de personas con diversidad funcional intelectual.

Respecto a las políticas de juventud desarrolladas por el Consell, ha citado la reciente participación del director general del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, ante la Comisión de Cultura, Igualdad y Deportes de la Asamblea de Extremadura.

Oltra ha destacado la respuesta a las aportaciones en materia de promoción del ocio educativo a nivel municipal y a las facilidades para el acceso de los adolescentes a todas las actividades extraescolares, culturales, deportivas o de cualquier otra índole.

A partir de estos encuentros, la consellera de Políticas Inclusivas ha mostrado su intención de "seguir tejiendo sinergias" a lo largo de España para mostrar los beneficios del modelo social valenciano e intercambiar buenas prácticas que permitan el enriquecimiento mutuo.