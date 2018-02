Sucesos.- Varios atendidos por inhalación de humo en un incendio en un garaje en Peris y Valero

25/02/2018 - 18:44

Varias personas han tenido que ser atendidas este domingo por inhalación de humo en el incendio de un garaje ubicado en la avenida Peris y Valero de València, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el servicio municipal de Bomberos.

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El fuego se ha iniciado a mitad de la tarde, por causas que se investigan, y hasta el inmueble afectado se han trasladado ambulancias del Soporte Vital Básico (SVB) y Bomberos.

En principio, todos los afectados han sido atendidos in situ y no han requerido de traslado a centro hospitalario. Entre las personas atendidas hay dos mujeres, dos hombres y un bombero, aunque no se descartan más intervenciones, según fuentes policiales.