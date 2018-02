Tribunales.-Las denunciantes de Criado piden reabrir una causa inicial archivada en 2008 por falta de pruebas

26/02/2018 - 12:26

La asociación Veritas, que agrupa a 32 mujeres que atribuyen al psiquiatra Javier Criado presuntas malas praxis y abusos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla que reabra la investigación promovida en la década pasada después de que una de estas personas denunciase ya abusos y agresiones sexuales por parte de Criado.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Los hechos denunciados por esta mujer miembro del citado colectivo se remontan a 1999, fueron elevados a la Justicia en 2005 y después de que la causa fuese archivada en 2008, se solicita su reapertura merced a los "hechos similares" denunciados recientemente por todo este grupo de personas.

Esta persona, según han precisado a Europa Press fuentes de la representación judicial de la asociación, es una de las 32 mujeres que elevaron sus testimonios al Colegio de Médicos Sevilla, acusando a Javier Criado de malas praxis y abusos sobre ellas.

No obstante, esta persona no figura en el grupo de ocho mujeres que, dentro de este colectivo, denunciaron ante la Justicia al psiquiatra por un delito continuado de intrusismo profesional, un delito de omisión del deber de socorro, un delito continuado contra la integridad moral, tres delitos continuados de abuso sexual, dos delitos de abuso sexual y uno de inducción al suicidio.

A tal efecto, el Juzgado de Instrucción número 19, tras recibir las denuncias de estas ocho mujeres, decidió que la investigación siguiera adelante únicamente respecto al presunto delito contra la integridad moral cometido supuestamente por Criado sobre una de las denunciantes en 2015.

Y aunque la Asociación Veritas recurrió tal extremo, en diciembre de 2016, la Sección Primera de la Audiencia Provincial confirmó la decisión de la juez de archivar y declarar extinguida por prescripción la posible responsabilidad penal del psiquiatra Javier Criado en relación a ocho de los nueve delitos de mala praxis y abusos por los que fue denunciado por este grupo de mujeres en el mes de diciembre de 2015.

Ahora, mientras la causa judicial depositada en el Juzgado de Instrucción número 19 continúa sólo respecto al presunto delito contra la integridad moral cometido supuestamente por Criado sobre una de las denunciantes, una de las mujeres que había elevado su testimonio al Colegio de Médicos pero no formaba parte de las ocho denunciantes ante la Justicia ha solicitado al Juzgado número 18 que reabra las diligencias relativas a una denuncia interpuesta por esta persona contra Criado allá por 2005.

UNA PALABRA CONTRA LA OTRA

Tal año, esta mujer denunció que durante 1999, Criado le habría sometido a presuntos abusos y agresiones sexuales, toda vez que según la asociación Veritas "aunque el Ministerio Fiscal denunció que no se había practicado ninguna de las pruebas que había pedido, no tuvo más remedio que solicitar el archivo de la causa porque, precisamente por no haberse investigado lo suficiente, sólo se contaba con la palabra de esa víctima contra la de Javier Criado".

Al respecto, y después de que esta causa fuese archivada en 2008, la asociación expone que los más de 30 testimonios reunidos en 2015 contra Javier Criado imprimen "un giro trascendente" a este caso y "confirma la veracidad" de la denuncia formulada en 2005 por esta mujer.

Por eso, la asociación ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 18 que reabra esta causa archivada en 2008, esgrimiendo que dada la fecha de archivo de las actuaciones judiciales, aún no ha vencido el periodo de prescripción.