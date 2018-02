'Más vale solo que ciento volando', el nuevo espectáculo de Edu Soto llega al Centro Niemeyer el 6 de mayo

26/02/2018 - 12:54

El actor, humorista y cantante Edu Soto desplegará múltiples facetas de artista en su nuevo espectáculo, 'Más vale solo que ciento volando'. Así, el domingo 6 de mayo a las 19.30 Soto bailará, cantará y se atreverá también con el monólogo en lo que él mismo define como una "locura improvisada".

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

"Voy a bailar una coreografía de danza contemporánea, me voy a convertir en un bicho de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, voy a averiguar si hay algún gilipollas en la sala, a otro le voy a hipnotizar, voy a cantar con una base musical hecha con sonidos y, como estoy solo y hago lo que me da la gana, igual me lo monto para que me den un premio", asegura Edu Soto.

Las entradas para este espectáculo se pondrán a la venta mañana, martes 27 de febrero a partir de las 12.00 del mediodía, con un precio de 20 euros y se podrán adquirir en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón.