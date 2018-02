Cs plantea reducir el peso de los extrabajadores de RTVV y que las Corts pidan el cese de un miembro del Consell Rector

26/02/2018 - 13:22

Ciudadanos quiere reducir el peso en las baremaciones de los extrabajadores de la antigua RTVV en À Punt para que la nueva televisión "no sea una reversión encubierta" del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y pide también que las Corts puedan proponer el cese de un consejero del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en casos "excepcionales" de incompatibilidad o incumplimientos graves.

El diputado de Cs Toni Subiela, junto a la síndica de Ciudadanos, Mª Carmen Sánchez, han dado a conocer este lunes en rueda de prensa sus enmiendas a la ley del servicio público de radiodifusión y televisión valenciana, cuyo plazo de presentación expira este mismo día.

Al respecto, Subiela ha explicado que cuando se redactó la ley se acordó valorar el haber trabajado en RTVV para crear una plantilla provisional para agilizar la puesta en marcha de À Punt, pero "no para diseñar una plantilla completa". Así, ha considerado que la interpretación de la norma que está siguiendo la Dirección General y el Consell Rector "si no es una chapuza no es lógica" y está "dando demasiados traspiés". "Ha llegado el momento de poner porcentajes", ha evidenciado.

Por ello, se quiere limitar la experiencia de los extrabajadores de la antigua televisión al 20 por ciento de la puntuación total para la plantilla provisional, al 5 por ciento para la plantilla definitiva y que haber formado parte de la plantilla provisional no suponga un mérito superior al 3 por ciento para la bolsa definitiva.

Al respecto, ha aclarado que esta rebaremación no afectará a los puestos ya asignados de la plantilla provisional, pero sí a los que quedan por cubrir desde que se apruebe la enmienda porque "se puede hacer perfectamente en 24 horas". "Que no nos acusen de querer bloquear la reapertura porque para ellos solos se bastan", ha apuntado.

Subiela ha aclarado que esta enmienda "no es un ataque" a los extrabajadores, sino que trata de evitar que la nueva televisión sea "una copia en pequeño de la anterior".

CONTROLAR EL GASTO DE PLANTILLA

Asimismo, se quiere fijar por ley que el gasto para plantilla no supere un tercio del presupuesto ya que "no es lógico" para una televisión que quiere ser "moderna, un referente y sostenible" que nazca con una plantilla de más de 500 trabajadores porque en tres años será de 800. "Será el mismo modelo que la televisión que se cerró", ha advertido. Por contra, ha defendido la subcontratación de la programación salvo informativos para poder ayudar al sector a crear empleo. "No puede dejarse en exclusiva a la Administración", ha razonado.

Por otra parte, se quiere modificar la ley para que con "rigor y seriedad" en casos "excepcionales" de "irresponsabilidad o incumplimientos graves" las Corts puedan pedir el cese de un consejero del Consell Rector.

Subiela considera que es una "tomadura de pelo total" que continúen el sociólogo y músico Rafa Xambó, de quien ya pidieron su dimisión por "injurias e insultos" a políticos, periodistas y medios de comunicación en redes sociales, y Vicente Vergara cuando existe una "incompatibilidad obvia".

De hecho, ha lamentado que el presidente de este organismo, Enrique Soriano, todavía no haya comparecido en la Corts para dar explicaciones. "La manera de fiscalizar el trabajo del Consell Rector desde las Corts ni es útil ni es eficaz", ha evidenciado.

Por último, quieren que en el presupuesto de la CVMC se fije un porcentaje de entre el 3 y el 5 por ciento para firmar convenios con las TDT locales y poder cumplir así el objetivo establecido en la ley de que la Dirección general apoye esta red. "Sin un presupuesto no se puede cumplir", ha evidenciado.