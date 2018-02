Rueda insta a los sindicatos de justicia a ser "serios" y "volver" a negociar sobre la oferta de la Xunta, que mantiene

26/02/2018 - 13:27

"Ahí estamos para seguir hablando y ahí seguimos a la espera", esgrime el vicepresidente y responsable autonómico de Xustiza

"Ahí estamos para seguir hablando y ahí seguimos a la espera", esgrime el vicepresidente y responsable autonómico de Xustiza

A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Xunta y responsable autonómico de Xustiza, Alfonso Rueda, ha instado a los sindicatos a ser "serios" y a "volver" a la mesa de negociación para estudiar la propuesta de la Xunta. "De 1.000 euros más al año por funcionario", ha concretado, a preguntas de los periodistas, tras asistir a un encuentro con empresarios en A Coruña.

Con todo, ha advertido de que el Ejecutivo gallego no tiene intención de "variar su posición". "Una subida del 14% no puede ser admitida porque manejamos los impuestos de todos los ciudadanos", ha defendido al rechazar los planteamientos sindicales sobre las retribuciones económicas.

En la misma línea, ha rechazado excluir de la negociación al director xeral da Función Pública, José María Barreiro, --al que los sindicatos rechazan como interlocutor válido-- y ha insistido en que las divergencias se centran en los aspectos salariales.

"Si el problema son las personas y cambiamos la persona, entonces la oferta de la Xunta ya se puede admitir", ha interpelado el conselleiro de Xustiza, a las centrales sindicales.SIN "EXCUSAS"

A estas, les ha instado a no poner "excusas para no negociar", al tiempo que ha rechazado que el director xeral da Función Pública no conozca la problemática del ámbito de la justicia, otro de los argumentos esgrimidos por los convocantes de la huelga indefinida.

Por todo ello, Rueda ha instado a los sindicatos a hablar "de lo principal, con independencia de quien lo transmita", en alusión de nuevo a la propuesta de la Xunta. Además, preguntado si hay fecha para una nueva reunión, ha delegado en el comité de huelga el que se retome el diálogo.

"Ahí estamos para seguir hablando y ahí seguimos a la espera", ha añadido Rueda, quien ha insistido en su rechazo a "vetos" del comité de huelga sobre las personas que acuden a la negociación en representación de la Administración autonómica.