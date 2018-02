UGT, CCOO y Podemos prevén un 8 de marzo "histórico" y "muy importante" para la igualdad de las mujeres

26/02/2018 - 13:30

Las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, junto a la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, prevén que el próximo 8 de marzo sea "histórico" y "muy importante" de cara a la lucha para la igualdad de la mujer.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Tras mantener una reunión en la sede de Podemos Andalucía, han coincidido en la necesidad de mantener las acciones más allá del 8 de marzo, poniendo sobre la mesa herramientas para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.

Por su parte, Castilla ha destacado que no se entiende la conculcación de los artículos de la Constitución que abordan la igualdad y de la Ley de Igualdad, que "cumple este año once años y que no se está cumpliendo".

Según ha explicado, la brecha salarial en Andalucía se sitúa por encima del 24 por ciento y "la mujer en cualquier sector, cualquier empleo y actividad profesional, cobra menos", en concreto, "una media de 6.000 euros menos de media al año".

Para hacer frente a esto, ha reclamado más inspectores de trabajo y medidas coercitivas. "De cada cuatro contratos parciales, las mujeres ocupan tres y es involuntaria. De cada diez excedencias para cuidado a mayores y menores, nueve son de mujeres", según ha explicado.

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A ha recordado que los dos sindicatos convocan paros de dos horas por turno --donde también tienen cabida los hombres--, además de manifestaciones en las capitales de provincia y algunos pueblos de Andalucía.

"Hay un avance del capital en España, de las políticas que arremeten contra la igualdad de oportunidades, que han sido conquistadas en la democracia", ha apuntado, toda vez que ha afirmado que "muchas de las políticas anticrisis puestas en marcha por el Gobierno están lastrando esto", de manera que "las mujeres se vuelven al hogar a hacer una función que no es visible ni retribuida".

Según ha destacado, "los planes de igualdad se han quedado en los cajones fruto de la reforma laboral, la ley de dependencia sin presupuesto y el pacto contra la violencia de género, en papel y sin carga económica".

"ESTRATÉGICA"

Por último, la coordinadora de Podemos Andalucía ha calificado como "estratégica" la huelga del próximo 8 de marzo y ha mostrado su deseo de que sea "una victoria, potente y mayoritaria". "Se huele que va a ser muy especial y una movilización histórica", ha apuntado.

"Ya el año pasado fue masiva y la revolución de las mujeres ha sido el acontecimiento más relevante de 2017 y será en 2018 junto a la reivindicación por las pensiones públicas", ha subrayado Rodríguez, quien ha detallado que se trata de "una convocatoria internacional en más de cien países del mundo".

Rodríguez ha criticado las condiciones laborales de las mujeres y ha advertido de que si las mujeres pioneras en el feminismo hubieran visto cómo ha sido la incorporación de la mujer en el mercado laboral, "se hubieran arrancado las horquillas del moño", teniendo en cuenta que ha sido "en precariedad, parcial, subcontratación y especialmente presentes en la economía sumergida, soportando el trabajo del hogar y los cuidados de mayores e hijos".

Rodríguez ha indicado que Podemos se ha unido a la huelga de 24 horas, a la que se une una huelga de cuidados, una estudiantil y también de consumo. En este sentido, ha señalado que se van a poner en marcha mecanismos para la atención de los niños en las escuelas para que "las madres puedan participar en la huelga".