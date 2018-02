El PSOE alerta de la situación de "crisis" de las pensiones y acusa al PP de "prácticamente vaciar el Fondo de Reserva"

26/02/2018 - 13:33

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, ha alertado de la situación de "crisis" en la que se encuentra el sistema público de pensiones, entre otras cuestiones, porque el PP "prácticamente ha vaciado el Fondo de Reserva".

LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)

En comparecencia de prensa, ha apuntado que cuando llegó Mariano Rajoy al Gobierno "se encontró un fondo de más de 66.000 millones de euros y hoy ronda los 8.000 millones, un dinero con el que no llega "ni para afrontar la paga de un mes".

Andreu también se ha referido a la revalorización "ridícula" del 0,25 por ciento, con la que los pensionistas "no hacen más que perder poder adquisitivo", así como que con la reforma que plantean las pensiones futuras "se reducirán hasta en un 40 por ciento". También ha criticado que el PP "está ansioso porque las personas mayores y los jóvenes contraten un fondo privado de pensiones".

En este punto, ha señalado además que "si las pensiones de los riojanos dependieran exclusivamente de la situación económica de La Rioja la realidad sería totalmente angustiosa, ya que en La Rioja tenemos hoy casi 10.000 cotizantes menos que hace 10 años y 7.000 pensionistas más, con la ratio cotizante/pensionista es de las peores del país y desde luego mucho peor que la media nacional".

Ante ello, ha reconocido que el PSOE "defiende la aplicación de impuestos finalistas para sostener la viabilidad del sistema y del Fondo de Reserva, añadiendo la necesidad de que las pensiones se actualicen de acuerdo con el IPC".

El PSOE "está absolutamente comprometido" con la defensa del sistema público de pensiones, ha dicho Andreu. "Estamos convencidos de que el modelo público de reparto es el mejor ejercicio de solidaridad intergeneracional logrado por el estado de bienestar impulsado por la socialdemocracia".

Ha recordado que los socialistas iniciaron hace semanas una "campaña explicativa" de la situación actual, proponiendo medidas para conseguir la "sostenibilidad del sistema", tanto a nivel nacional, como aquí en La Rioja, "recorriendo los municipios con asambleas abiertas", ha dicho.

En estos últimos días "miles y miles de pensionistas se han echado a la calle en defensa del sistema público, que ven en peligro, por la gestión del gobierno del PP".

PROPUESTAS PSOE

Y ante esta situación que ha descrito la portavoz socialista en el Parlamento de La Rioja, los socialistas "vamos a seguir realizando propuestas cada día y políticas en los ayuntamientos porque nuestra alternativa es la que hará funcionar a La Rioja y a España en su conjunto"

Andreu, ha explicado que las propuestas del PSOE para la defensa del sistema público de pensiones consisten, en primer lugar, en "abrir una senda de aumento salarial de trabajadores, autónomos, empleados públicos y un incremento del Salario Mínimo para elevar las bases de cotización y la recaudación de la Seguridad Social".

En segundo lugar, los socialistas proponen "buscar nuevas fuentes de financiación complementaria a las cotizaciones". Y en este punto, el PSOE ha propuesto la creación de dos nuevos impuestos finalistas. El impuesto sobre transacciones financieras y un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones. "Si se rescata a la banca y se rescatan autopistas parece realmente mezquino hacer lo que se está haciendo con los pensionistas de hoy y del futuro. Es cuestión de prioridades de una forma de gobernar y otra", ha dicho.

Andreu ha informado que mañana el PSOE en el Congreso registrará una proposición de ley "para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC".

Para Andreu, el sistema nacional de pensiones "es el que nos debe proteger", pero en La Rioja "no deberíamos dejarnos llevar por el todo, por el Estado y deberíamos contribuir en la medida que nos corresponde creciendo y creando riqueza".

"¿Cómo?, saliendo del letargo y recuperando niveles de crecimiento, productividad y creación de empleo, industrialización, turismo, retorno de los jóvenes, trabajando contra la despoblación, por no hablar de las infraestructuras", ha dicho.

"El PP y Ceniceros se cruzan de brazos mientras todos los datos empeoran, somos los últimos en el índice de producción industrial, últimos en PIB, mal en ocupación, la contratación de obra pública se desploma, las exportaciones mal. La Rioja hoy no va, tampoco para los pensionistas, y menos para el futuro del modelo público", ha lamentado.

"Vemos cada día cómo la economía regional no va", ha señalado. "Del mejor de la media hemos pasado a los peores en crecimiento económico y en producción industrial". Además, "no solo no creamos trabajo, sino que hemos destruido empleo en el último año".

Para la portavoz socialista, "todos los datos, consecuencia de las políticas del gobierno de Ceniceros, perjudican el futuro de La Rioja y especialmente, cuando vemos la brecha entre trabajadores y jubilados, al modelo público de pensiones".

Además, las previsiones económicas "no son precisamente buenas, como no lo es tampoco nuestra evolución demográfica, siendo una comunidad muy envejecida, acrecienta la preocupación", ha lamentado.

"Y mientras tanto, Ceniceros está ausente", ha lamentado. "Ni se preocupa por trabajar junto a otras Comunidades Autónomas por nuestro desarrollo, ni propone una sola medida nueva para cambiar la inercia de esta Comunidad, ni hace absolutamente nada".

Para finalizar, Andreu ha señalado que desde el PSOE "queremos cambiar la tendencia de esta Comunidad, porque queremos una Rioja de oportunidades, y eso solo se consigue cambiando las recetas fracasadas del pasado". El PSOE "ha dado un paso más" y ha planteado "propuestas realistas, comprometidas pero realistas con el único fin de recuperar el sistema público de pensiones", ha concluido.