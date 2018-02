El parlamento asturiano suspenderá el pleno del día 8 de marzo con motivo de la huelga feminista

26/02/2018 - 13:36

El PP acusa al PSOE de cambiar de criterio y dice que la medida supondría una "imposición"

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

La reunión de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha debatido este lunes una propuesta del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, para suspender la sesión plenaria del jueves 8 de marzo con motivo de la huelga feminista convocada para ese día. Llamazares ha encontrado el respaldo de PSOE y Podemos, con lo que ya hay votos suficientes para aprobar la iniciativa, algo que se hará en una próxima reunión.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz del PSOE, Marcelino Marcos Líndez, ha considerado importante que los políticos escenifiquen su apoyo para su lucha contra cuestiones como la brecha salarial entre hombres y mujeres. "Son reivindicaciones muy razonables y argumentos sólidos", ha señalado.

El parlamento asturiano celebra habitualmente sus sesiones plenarias semanales en dos sesiones, una el jueves y otra el viernes. La suspensión afectaría exclusivamente al día 8, es decir, la del jueves, que suele dedicarse al control al Gobierno.

El asunto fue objeto de discusión en el seno de la reunión de los portavoces asturianos, posicionándose en contra de suspender el pleno los representantes de PP, Foro y Ciudadanos.

La intervención de la presidenta del PP, Mercedes Fernández, sobre el asunto fue "vehemente". Gaspar Llamazares fue más allá y dijo a los periodistas que Fernández había estado "faltona".

Mercedes Fernández, sin embargo, ha justificado su posición en sus declaraciones ante los periodistas y ha afeado al PSOE que haya cambiado de opinión, porque, según ha señalado, la pasada semana se posicionó en sentido contrario.

"Estoy desconcertada, porque en la reunión pasada el PSOE solicitó que el día 8 se leyese una declaración institucional y a nosotros nos pareció bien; pero la sorpresa hoy ha sido mayúscula cuando han dicho que apoyan la huelga. De lo dicho nada, alguien tocó el silbato una vez más", ha explicado.

La presidenta del PP de Asturias ha señalado que su partido no apoya esa huelga y que algo así nunca puede ser obligatoria. Suspender el pleno supondría una "imposición" a quienes no están de acuerdo, ha señalado. Considera Fernández que se deben defender los derechos de las mujeres, pero no ve oportuno que los parlamentarios, con unas obligaciones y retribuciones "por encima de la media", hagan huelga. En sus críticas al PSOE, Fernández ha dicho que fue una diputada socialista, Victoria Kent, la que negaba el derecho al voto a las mujeres en tiempos de la República.

Desde Podemos, Emilio León, sí que se ha mostrado partidario de parar la actividad parlamentaria ese día, respaldando así la huelga feminista. Ha dicho que con otros motivos se suspenden sesiones plenarias, como cuando coinciden con los Premios Princesa de Asturias. "Bueno, pues nuestras mujeres no viven como princesas y eso tiene que quedar claro", ha apostillado.

Foro y Ciudadanos, sin embargo, no están de acuerdo con suspender la sesión plenaria del 8 de marzo en la JGPA. Cristina Coto (Foro) y Nicanor García (Ciudadanos) han anunciado que votarán en contra cuando tengan que pronunciarse con la medida.