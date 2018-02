Discapacidad. el ayuntamiento de palencia y fundación once se unen para hacer aún más accesible el municipio

26/02/2018 - 13:33

PALENCIA, 26 (SERVIMEDIA)

El Ayuntamiento de Palencia y Fundación ONCE firmaron este lunes un convenio de colaboración para hacer del municipio castellanoleonés un lugar más accesible y habitable para todas las personas y llevar, por tanto, el diseño universal a edificios, servicios y entornos virtuales.

El acuerdo, suscrito por el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, se presentó en un acto en el consistorio, que contó también con la presencia del concejal de Servicios Sociales, Luis Ángel Pérez; el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández; el delegado territorial de ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y la directora administrativa de ONCE Palencia, Araceli de las Heras.

En su intervención, Polanco puso de manifiesto que, a pesar de haber recibido el Premio Reina Sofía de Accesibilidad en 2014, "en reconocimiento al esfuerzo especial por favorecer la normalización de las personas con discapacidad mediante la promoción de la accesibilidad a todos los niveles", la ciudad todavía cuenta con "cosas por mejorar". De ahí este acuerdo de colaboración, "mediante el cual queremos contar con el asesoramiento de una de las entidades con mayor experiencia en el ámbito para lograr el mayor grado de accesibilidad posible a las personas con distintas capacidades".

Por su parte, Martínez Donoso subrayó que uno de los objetivos principales de Fundación ONCE es trabajar para que la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas sean una realidad en cada vez más espacios, físicos o virtuales, por lo que celebró que el Ayuntamiento de Palencia se haya sumado a este reto y se comprometa a hacer de su localidad un lugar más habitable para todos los ciudadanos, tengan o no discapacidad.

El convenio marco firmado este lunes por las dos entidades se propone establecer un programa de cooperación para la promoción de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, tanto en los espacios virtuales, como en los edificios, instalaciones y servicios.

Como parte de este programa figura la sensibilización social y empresarial sobre las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad, ya sean en el acceso a edificios, entornos virtuales o servicios de todo tipo.

Asimismo, el acuerdo establece la fijación de "criterios de preferencia, vinculados a la contratación de personas con discapacidad, accesibilidad universal en instalaciones, productos y servicios para concesión de ayudas, subvenciones o cualquier otro tipo de apoyo derivado de los programas o servicios del Ayuntamiento de Palencia".

Para lograr estos objetivos, Fundación ONCE se compromete a asesorar y colaborar en la elaboración de proyectos normativos impulsados por el Ayuntamiento de Palencia que puedan afectar a las personas con discapacidad.

(SERVIMEDIA)

26-FEB-18

IGA/JAL/sba/gja