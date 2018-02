Zapico (IU) lamenta la posición "ambigua" de IU Federal en los términos de la transición energética

26/02/2018 - 14:23

El diputado de IU en la Junta General del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha lamentado este lunes la posición "ambigua" del partido a nivel federal en lo referido a la transición energética y el futuro del carbón. Tras reunirse con representantes de Unidos Podemos en el Congreso, Zapico ha lamentado la "falta de coordinación" entre Asturias y Madrid, algo que "lleva a contradicciones que hay que atajar".

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

Al término de la reunión, el parlamentario asturiano ha reconocido salir "con decepción" de la misma, por la postura de IU en este asunto. A su juicio, la transición energética "debe abordarse de manera justa y solidaria" y desde el conocimiento de los territorios mineros. "Lo contrario puede llevar al desengaño a muchos trabajadores", ha alertado.

Sobre la falta de comunicación entre Asturias y Madrid, Zapico ha recordado la postura contraria de Unidos Podemos en la votación de la Proposición No de Ley de Foro para asegurar la continuidad de la térmica de Lada. "Las iniciativas que se aprueban en el Congreso no son comentadas nunca con Asturias. Posiblemente no sea decisivo para el cierre de Lada lo que se apruebe en comisiones, pero lo que se aprueba tiene una repercusión política", ha advertido.

Frente a esta situación, el parlamentario asturiano ha pedido un debate "sereno y sosegado" en el seno de la organización a nivel federal para definir propuestas "concretas" que establezcan una postura definida en Izquierda Unida.

En la reunión participaron el presidente de la Comisión de energía, Ricardo Sixto, la portavoz adjunta de la comisión para el cambio climático, Eva García Sempere, y el coordinador del grupo de IU en el congreso de los diputados, Víctor Rocafort, además del secretario general de CCOO De Industria de Asturias, Damián Manzano. Desde Asturias, se desplazaron a Madrid el diputado autonómico Ovidio Zapico, el secretario de convergencia, Jaime Gareth Florez, la Secretaría de política institucional, Elsa Valle, así como una nutrida representación de comisiones obreras de Industria, con Damián Manzano su Secretario General a la cabeza, así como representantes de esta central en HUNOSA y en Uminsa (privada).

Manzano ha calificado de "ambigua y decepcionante" la reunión de hoy, lamentando que IU siga a nivel nacional "sin tomar una postura clara" en defensa del carbón. "Siguen manejándose en una ambigüedad total y calculada respecto a un sector que no se lo merece", ha aseverado.

Así, ha calificado de "frustrante" ver cómo desde Madrid "los diputados solo apoyan medidas que ponen por delante de los puestos de trabajo la ecología". "Las comarcas mineras no se merecen esto", ha lamentado. Tras la reunión, Manzano ha pedido a IU que reflexione y ponga sobre la mesa los intereses de las comarcas mineras.