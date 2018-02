PSOE-A pide a PP-A y Cs que se sumen al "gran acuerdo por Andalucía" sobre financiación autonómica en el Parlamento

26/02/2018 - 14:22

El PSOE-A ha pedido este lunes a PP-A y Ciudadanos (Cs) que se sumen al "gran acuerdo por Andalucía" sobre financiación autonómica en el Parlamento.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, se ha pronunciado así con vistas a que mañana martes se someterá a votación, en el grupo de trabajo sobre financiación autonómica del Parlamento, el documento que ya han acordado los grupos parlamentarios Socialista, de Podemos y de IULV-CA y que será la base del informe final.

Cornejo ha defendido que ya hay un "gran acuerdo por Andalucía" entre PSOE-A, Podemos e Izquierda Unida, que suman 67 escaños, y ha expresado que les gustaría que a él se sumaran también PP-A y Ciudadanos, de manera que pongan por delante los intereses de los andaluces y se sumen a la reivindicación de una financiación justa para esta comunidad.

Ha señalado que confía en que Ciudadanos, socios de investidura, acabe sumándose al acuerdo porque en él se incluyen propuestas que comparte y ha dicho que, sin embargo, tiene menos confianza en que el PP-A se incorpore dado los "obstáculos y excusas" que ha puesto en estos días.

Ha reprochado al PP-A que no esté dispuesto a poner sobre la mesa elementos que posibiliten el acuerdo, empezando por que "no reconoce la infrafinanciación" de Andalucía. Ha instado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, a "unirse a los andaluces" y no a Mariano Rajoy.

Para Cornejo, lo importante en este momento es que ya de partida hay un "grandísimo acuerdo no solo cuantitativo, sino también cualitativo y estaríamos encantados de que se incorporen las demás formaciones".