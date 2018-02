Andalucía lidera la rebaja en el impuesto de sucesiones pero es donde más se paga en donaciones, según los economistas

26/02/2018 - 14:39

Cataluña, la región con el IRPF más alto para rentas medias y bajas y con más tributos propios

MADRID/SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Andalucía es la comunidad autónoma que lidera la rebaja registrada en el impuesto de sucesiones, según se desprende de la XVII edición del estudio 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2018', publicado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF-REGAF) del Consejo General de Economistas (CGE).

Este estudio precisa que Andalucía "sigue siendo la región donde más se paga" el impuesto de donaciones en el supuesto de un hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino específico y sin que tenga ningún grado de discapacidad.

De esta forma, en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, el secretario técnico del REAF, Luis del Amo, ha avisado de que se ha producido una "guerra fiscal" en la bajada del impuesto en algunas comunidades autónomas, liderando las rebajas las regiones de Andalucía y Extremadura, junto a Murcia, Castilla y León y Asturias.

De hecho, en los casos de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, la región en la que menos tributaría sería en Andalucía, donde no abonaría por ese gravamen, frente a los 164.094 euros que sí tuvo que pagar el año pasado. De esta forma, Andalucía ha desbancado a regiones como Canarias o Madrid en donde menos se paga por este tributo el caso de ese tipo de contribuyente.

Por el contrario, la región con el impuesto sobre sucesiones más alto en este supuesto es Aragón, donde se tendrían que abonar 155.393 euros, seguida de Asturias, con 103.135 euros. Del Amo ha explicado que las bonificaciones autonómicas en IRPF, en rentas del trabajo, ya suponen una pérdida de recaudación menor que las aprobadas en sucesiones.

No obstante, en lo que respecta a donaciones y en el caso de un hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino específico y sin que tenga ningún grado de discapacidad, el informe apunta que Andalucía sigue siendo la región donde más se paga, ya que el contribuyente tendría que abonar 208.159 euros, frente a Canarias (200 euros) o Madrid (2.000 euros), donde se encuentra bonificado por encima del 99 por ciento. Las comunidades de La Rioja, Murcia, Asturias y Cantabria son las regiones que han bajado donaciones este año.

DATOS NACIONALES

Cataluña repitió de nuevo en 2017 como la comunidad autónoma con un IRPF más elevado para las rentas medias y bajas, además de ser la región con un mayor número de tributos propios, con 18 del total de 82 en toda España, mientras que Madrid volvió a ser la región en la que menos abonan los contribuyentes vía IRPF, con una diferencia entre ambas de hasta 273 euros en el caso de contribuyentes con unos ingresos medios de 30.000 euros.

Según este estudio, presentado por el presidente del CGE, Valentín Pich, y el presidente del REAF, Jesús Sanmartin, quienes han abogado por simplificar y armonizar los impuestos, de forma que se establezca un impuesto tipo por parte del Estado y las comunidades autónomas tengan "cierta" potestad normativa.

Pich ha denunciado la "oscuridad" en materia impositiva a nivel autonómico, ya que "no hay información transparente y no puede haber competencia", y ha alertado sobre la falta de un marco regulatorio estándar, al tiempo que ha hecho hincapié en que hay que conseguir que la financiación autonómica "se pueda entender" ante la complejidad actual, algo de lo que "no tiene culpa el Gobierno", sino que obedece a la "realidad institucional" española. En esta línea, ha criticado la "teatralidad" y "demagogia" en torno al debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

A su vez, Sanmartin ha explicado que el 82 por ciento de los ingresos impositivos de las comunidades autónomas procede de los grandes impuestos (IVA, IRPF e Impuestos Especiales), y ha indicado que, aunque la recaudación en general crece desde el año 2010, todavía no se ha recuperado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Del estudio se concluye que la competencia fiscal entre comunidades da resultados dispares, ya que en IRPF y Patrimonio no hay una tendencia definida al alza o a la baja, en Sucesiones y Donaciones la competencia es "claramente" a la baja tras varios cambios normativos, y en ITP y AJD, al alza.

IRPF: CATALUÑA A LA CABEZA

El estudio sitúa de nuevo a Cataluña como la región en la que más pagan los contribuyentes vía IRPF en los tramos medios y bajos, ya que en los tramos más bajos y medios, de 16.000 a 30.000 euros (las rentas de hasta 12.000 euros están exentas en toda España), Cataluña es la región donde más IRPF pagan sus ciudadanos, frente a la Comunidad de Madrid, la autonomía donde menos se paga.

Para las rentas más altas, desde los 110.000 euros al año, es la Comunidad Valenciana la que impone un IRPF más alto, mientras que Cataluña sigue siendo la región donde pagan menos los contribuyentes. Estos ejemplos se corresponden con el supuesto de un contribuyente soltero y sin hijos con edad inferior a 65 años y sin discapacidad ni circunstancias personales que le diesen derecho a deducción estatal o autonómica.

TRIBUTOS PROPIOS

El presidente del CGE, Valentín Pich, ha explicado que los tributos propios suponen una "escasa" fuente de financiación para las autonomías, ya que representan solo el 2,2 por ciento de la recaudación tributaria en 2016, año en el que la recaudación aumentó en 122,5 millones a través de estos gravámenes. La mayor parte de estos impuestos giran sobre el agua, con un 78,8 por ciento de la recaudación, ha detallado la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, María José Portillo.

En el caso de Cataluña, es la región con un mayor número de tributos propios, al contar con 18, de los que tres han sido declarados inconstitucionales, tras haber reformado el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, y haber creado cuatro nuevos tributos propios.

Estos son el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas, sobre las emisiones de dióxidos de carbono de los vehículos de tracción mecánica (pendiente de entrar en vigor) y el impuesto sobre los activos no productivos de personas jurídicas.

A través de esos 18 tributos recauda 630 millones, un 3,2 por ciento de sus ingresos totales, lo que la sitúa por encima de la media nacional (2,2 por ciento, 2.090 millones), pero por debajo de otras comunidades con un menor número de tributos, como Asturias (3,6 por ciento), Baleares (3,8 por ciento) Extremadura (3,4 por ciento) o Canarias (15,8 por ciento).

PATRIMONIO

En lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, este gravamen se ha elevado en Cantabria, frente a la bajada aprobada en La Rioja. En el caso de patrimonios de 800.000 euros, donde más se paga por este impuesto es en Aragón, mientras que a partir de cuatro millones y 15 millones de euros es en Extremadura, en contraposición con Madrid, en donde está bonificado en su totalidad.

Por último, en el tributo referido a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, destaca el incremento aprobado por Cantabria, que lo incrementa del ocho al diez por ciento. En general, donde más se paga por este tributo es en Murcia, y donde menos en Canarias y Murcia.