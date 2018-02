Málaga Ahora dice tras el anuncio del alcalde que el PP "no tiene renovación" y critica el "agotamiento"

26/02/2018 - 14:53

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha opinado este lunes tras el anuncio del alcalde 'popular', Francisco de la Torre, de que volverá a optar a la reelección, que "es un partido que no tiene renovación, y que siente síntomas de agotamiento en ese sentido".

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

Torralbo, que ha dicho, en primer lugar, que "es un tema de partido", pero "afecta a la ciudad porque es el alcalde", ha incidido en que "la renovación política también en estos tiempos significa una limitación de mandatos".

En este sentido, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que el mandato de De la Torre "ya es excesivo y hace sospechar que no se va a terminar o de no sacar un resultado satisfactorio pudiera no continuar", por lo que "parece un candidato instrumental en estas elecciones".

Asimismo, ha señalado que en el equipo de gobierno "hay bastante agotamiento, se nota que no son capaces de solucionar problemas de raíz y se encuentran con problemas importante y tienen a la urgencia que tomar medias, pero que no solucionan los problemas", ha señalado.

De igual modo, ha citado "los problemas" de la ciudad en alusión a "las altas tasas de desempleo, y sobre todo de pobreza", lamentando que "las medias no son ni siquiera paliativas". En relación con los proyectos, ha indicado que "se intentan vender que se están haciendo grandes cosas, pero la realidad es que quedan grandes cosas sin terminar".

"Ahí está la falta de energía y de relevo para impulsar una nueva etapa que la ciudad necesita", ha dicho, añadiendo, que a su juicio, "hace falta una nueva gestión más participada y más integradora", ha concluido.