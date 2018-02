El alcalde de Los Palacios exige a la Junta que adjudique el contrato de la línea de autobuses hasta Sevilla

26/02/2018 - 15:07

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle (IU), ha exigido este lunes a la Junta de Andalucía que adjudique el contrato retirado a la empresa Los Amarillos de la línea de autobuses M-134, que une Sevilla y el municipio, con el fin de paliar los "graves retrasos" que han criticado los usuarios.

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Así, en un escrito cursado en la mañana de este lunes, el primer edil ha reprochado que la Consejería de Fomento anunció que el contrato estaría adjudicado a la nueva empresa a principios de febrero para que los nuevos autobuses estuviesen funcionando en marzo. Sin embargo, "febrero termina en dos días y no sabemos nada de la concesión", según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Para Valle, "no sólo no llega la nueva empresa, sino que Los Amarillos sigue burlándose de la Junta de Andalucía y de todos los palaciegos, provocando retrasos continuamente a cientos de estudiantes, trabajadores, enfermos y a sus familiares que llegan tarde a sus destinos", una situación que "no se va a seguir consintiéndolo".

El alcalde ha recordado que en los últimos dos meses se había "aflojado la presión en la confianza de que la Junta resolviese el procedimiento con celeridad". Sin embargo, "ha pasado el mes de febrero y la situación sigue igual, sabiendo la Junta que esta compañía acumula incumplimientos tan graves que han avalado el informe positivo del Consejo Consultivo de Andalucía para romper el contrato", ha añadido.

Por ello, el primer edil ha reclamado "un transporte público de calidad", por lo que ha recalcado que confía en que "la Junta sepa entender la gravedad de la situación y no nos obligue a volver a las movilizaciones ni a tener que endurecer las protestas".

Esta petición surge del "incumplimiento" de los horarios de la línea M-134, lo que provocó este domingo "graves retrasos" a los usuarios del transporte público que llegaron tarde a sus destinos.

Tras las críticas "innumerables" de los vecinos que son "víctimas del desastroso funcionamiento de esta línea, el primer edil ha remitido una nueva carta de protesta a Administración andaluza para poner en su conocimiento "el atropello que continúan viviendo los palaciegos, cuyo único medio de transporte público es el autobús".