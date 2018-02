Casi 10.000 personas participan en 'Stop Rumores', proyecto de Andalucía Acoge contra estereotipos de los inmigrantes

26/02/2018 - 15:11

Desde el inicio de la Agencia 'Stop Rumores', proyecto desarrollado por la federación Andalucía Acoge desde el año 2014 con el objetivo de luchar contra los rumores y estereotipos negativos sobre las personas inmigrantes, un total de 9.850 personas han participado en las actividades de este proyecto puestas en marcha en toda la comunidad autónoma, Ceuta y Melilla. Además, en este tiempo se han establecido un total de 24 Espacios Libres de Rumor.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El desarrollo de diferentes talleres, sesiones formativas y otras actividades han permitido que 'Stop Rumores cuente' ya con 2.355 agentes antirrumor, así como 132 entidades sociales, ayuntamientos y empresas privadas adheridas. Sin olvidar, según un comunicado, los 24 espacios libres de rumores que han surgido como una nueva vía para lograr la vinculación de instituciones y organizaciones a la Agencia 'Stop Rumores'.

Con los Espacios Libres de Rumor, desde la agencia se pretende lograr un mayor compromiso de algunas de las organizaciones adheridas y conseguir un cambio de cultura a través de formaciones específicas dirigidas al personal técnico para que estos cuenten con herramientas y en sus espacios laborales y personales no tengan cabida los rumores, impidiendo su propagación y aportando información contrastada contra estos.

Además, la labor de 'Stop Rumores' se desarrolla no únicamente de manera presencial, sino también 'on line'. De hecho, las cifras de la página web indican que cada mes recibe una media de casi 25.000 visitas y que los recursos y materiales contra los rumores se acercan ya a las 11.000 descargas. Además, las diferentes cuentas de redes sociales de Stop Rumores en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube han superado ya los 9.000 seguidores.

La Agencia 'Stop Rumores' es una estrategia de impacto comunicativo y social que tiene como objetivo luchar, de forma sostenida en el tiempo, contra los rumores y estereotipos negativos que dificultan la convivencia en la diversidad en Andalucía, Ceuta y Melilla, puesta en marcha por la federación Andalucía Acoge. Su labor comenzó hace cuatro años y, desde entonces, ha permitido desmontar ya 16 rumores acerca de las personas inmigrantes.

Datos oficiales, personas expertas e investigaciones han permitido desmontar ideas falsas para subrayar que las personas migrantes no quitan el empleo o que no saturan la sanidad pública, que las mujeres migrantes sí tienen formación o que no todas las personas musulmanas son terroristas, entre otros falsos prejuicios.

Toda la información acerca de la Agencia 'Stop Rumores' está disponible en www.stoprumores.com. Este proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Fondo de Asilo, Migración e Integración.