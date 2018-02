Moragues anuncia refuerzos policiales y controles de tráfico, alcohol y drogas 24 horas en la Magdalena

26/02/2018 - 15:14

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha anunciado que habrá un dispositivo especial con refuerzos policiales con agentes uniformados y no uniformados y controles de tráfico, alcohol y drogas durante las 24 horas del día para garantizar la seguridad ciudadana con motivo de las fiestas de la Magdalena 2018, que comienzan el próximo sábado, 3 de marzo.

CASTELLÓN, 26 (EUROPA PRESS)

Moragues ha presidido este lunes la Junta Local de Seguridad celebrada en Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias, en la Central del Cuerpo de Policía Local de Castellón, junto a la alcaldesa del Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, y representantes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Nacional adscrita a la Generalitat, Policía Local, Protección Civil y Bomberos.

Según Moragues, la Guardia Civil realizará controles de tráfico de alcohol y drogas durante las 24 horas y toda la semana de la Magdalena, es decir, tanto mañana, tarde y noche en los accesos y salidas de la ciudad, para garantizar la seguridad vial. Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha avanzado que habrá 1.467 agentes de Policía Local prestando servicios en las calles de la ciudad, y 200 de bomberos.

El delegado ha explicado que lo que quiere es que "la gente se lo pase bien, disfrute, pase unos días inolvidables y que la seguridad no sea noticia", y ha destacado "la relevancia y trascendencia de esta cita festiva, así como la gran acumulación de personas que registra".

Una vez más, y dentro del nivel 4 de seguridad aplicado por parte del Ministerio del Interior, Moragues ha informado que el dispositivo especial de Magdalena pondrá la lupa "en los puntos de mayor concentración y acumulación de personas: el Pregó, la Romeria de les Canyes, las mascletaes, los castillos de fuegos artificiales, la feria taurina, entre otros".

El plan -según ha dicho- se ha establecido en términos similares a los del año pasado, "con refuerzos de agentes de Policía Nacional llegados desde fuera de Castellón", y que se sumarán a los "alrededor de 300 agentes" que conforman la comisaría de Policía de Castellón, "que tendrá todos sus efectivos" a disposición de la seguridad ciudadana durante las fiestas.

VIGILANCIA

En esta misma línea, Juan Carlos Moragues ha destacado que la vigilancia de los espacios y eventos públicos se realizará tanto por agentes uniformados, "para transmitir la sensación de seguridad subjetiva que demandan los ciudadanos", como no uniformados, "que velarán por las tareas de información y control en el interior de los propios eventos", poniendo especial énfasis en mochilas y bolsos.

Precisamente, y dentro del nivel de alerta que está implantado en España, Moragues también ha anticipado que se establecerán medidas específicas en las zonas de mayor afluencia y barreras físicas para garantizar la integridad de las personas, dispositivo que se cerrará en una reunión técnica entre Policía Nacional y Policía Local que tendrá lugar este miércoles.

Además, por parte de la Guardia Civil de Tráfico también habrá un operativo extraordinario y específico el día de la Romeria, con agentes en todos los cruces de la N-340 para velar por el paso de los romeros por este punto, así como para regular y coordinar el tráfico de vehículos.

La aportación de la Guardia Civil se completará con el trabajo de la intervención de armas y explosivos, que controlarán los castillos y fuegos artificiales, además de una patrulla del Seprona en el paraje de la ermita de la Magdalena, para prevenir conatos de incendios o agresiones medioambientales.

"Queremos que las fiestas de la Magdalena sean un éxito, que todo sea bueno, que la gente se divierta y sean una fechas positivas en términos económicos para la ciudad", ha insistido el delegado del Gobierno Juan Carlos Moragues, quien ha resaltado la "excelente y extraordinaria coordinación" que existe entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local, y que permiten que los ciudadanos vivan "una Magdalena segura".

USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha aprovechado la celebración de la junta para "animar a la ciudadanía a que se lo pase bien", pero también tres mensajes para los castellonenses y visitantes: "Que si beben no conduzcan; que utilicen el transporte público y traten de dejar el vehículo privado en casa, porque eso nos facilita mucho el trabajo de movilidad en la ciudad; y por último, cuando una mujer dice no, es no". "Son tres mensajes que, dentro de que todos nos lo podamos pasar bien, son fundamentales", ha añadido.